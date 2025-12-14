Syreny alarmowe Warszawa Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że od 15 do 18 grudnia w godzinach 8-15 na Mazowszu będą wyły syreny alarmowe. To testy w ramach ćwiczeń "Syrena-25".

O ćwiczeniach poinformowało w niedzielę w południe także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysłało alert RCB do odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. "Zachowaj spokój" - poinformowano na platformie X RCB.

"Uwaga! 15-18 grudnia 2025 na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie „Syrena-25” z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój."



"Charakter ćwiczebny"

W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.

"Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania" - wyjaśnił wojewoda Frankowski.

Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczeń "Syrena-25" nie oznaczają realnego zagrożenia.

