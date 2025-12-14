Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski poinformował, że od 15 do 18 grudnia w godzinach 8-15 na Mazowszu będą wyły syreny alarmowe. To testy w ramach ćwiczeń "Syrena-25".
O ćwiczeniach poinformowało w niedzielę w południe także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wysłało alert RCB do odbiorców na terenie województwa mazowieckiego. "Zachowaj spokój" - poinformowano na platformie X RCB.
"Charakter ćwiczebny"
W trakcie ćwiczeń emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę na ogłoszenie i odwołanie alarmu.
"Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego oraz wewnętrznych procedur reagowania" - wyjaśnił wojewoda Frankowski.
Zaapelował o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań. Sygnały emitowane w trakcie ćwiczeń "Syrena-25" nie oznaczają realnego zagrożenia.
Autorka/Autor: mg/ tam
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl