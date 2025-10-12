Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją

Dr Bębas o spożyciu alkoholu w Polsce: każda forma ograniczenia dostępności wpływa pozytywnie Źródło: TVN24

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmuje sklepy i stacje benzynowe. Nie obejmuje lokali gastronomicznych. Gminy decydują w jakich godzinach ma obowiązywać zakaz.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać na terenie gminy Sobienie-Jeziory (w godz. 22.00-5.00). Od 1 czerwca w godzinach nocnych nie kupią w sklepie alkoholu mieszkańcy Sulejówka, a od 1 lipca Łomianek. Obie gminy wprowadziły zakaz w godzinach 23.00-6.00. Od 21 lipca nocna prohibicja obowiązuje też na terenie gminy Nieporęt, a dziesięć dni później zaczęła obowiązywać w Legionowie. W obu gminach w godzinach 24.00-6.00. Od 6 sierpnia zakaz nocnej sprzedaży alkoholu jest w Wieliszewie (w godz. 24.00-6.00) i Jabłonnej (w godz. 23.00-6.00).

Z kolei od 24 października zakaz zacznie obowiązywać, w godzinach 23.00-6.00 na terenie Grójca. Natomiast radni Ciechanowa przegłosowali uchwałę wprowadzającą nocną prohibicję w godz. 22.00-6.00 - wejdzie ona w życie 2 styczna 2026 roku.

Co z Warszawą?

W czwartek odbędzie się sesja Rady Warszawy, podczas której radni zdecydują o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Zakaz będzie obowiązywał od godziny 22.00 do 6.00.

Zgodnie z poprawkami wniesionymi przez prezydenta stolicy, nocna prohibicja zacznie obowiązywać po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Najprawdopodobniej będzie to listopad.

Pozytywną opinię dotyczącą wprowadzenia nocnego zakazu na Pradze-Północ wydali w ubiegły wtorek dzielnicowi radni. W tę środę projekt zaopiniują ich koledzy z rady dzielnicy Śródmieście.