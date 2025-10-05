Logo TVN Warszawa
16-letni motocyklista jazdę skończył w polu. Nie miał uprawień

16-letni motocyklista trafił do szpitala
Wypadek z udziałem motocyklisty
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
16-latek stracił panowanie nad motocyklem i zjechał z drogi na pole, gdzie się przewrócił. Został zabrany do szpitala. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a jednoślad ważnego przeglądu.

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 18 w okolicy miejscowości Lisewo, w gminie Płońsk. Wówczas policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem motocyklisty. Przybyli na miejsce mundurowi zastali poszkodowanego 16-latka oraz jego matkę.

"Z relacji chłopaka wynikało, że jadąc od strony Lisewa w kierunku Krępicy, na łuku drogi stracił panowanie nad motocyklem marki Yamaha i wypadł poza jezdnię. Jednoślad wjechał na pole" - podaje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Interweniujący ratownicy medyczni udzielili 16-letniemu mieszkańcowi gminy Płońsk pomocy i przetransportowali go do szpitala na dalsze badania.

16-letni motocyklista trafił do szpitala
16-letni motocyklista trafił do szpitala
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

Bez uprawnień i ważnego przeglądu

Podczas policyjnej kontroli wyszło na jaw, że nastolatek nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem. Okazało się także, że pojazd nie jest zarejestrowany, nie ma ważnego przeglądu ani obowiązkowej polisy OC. Policja ustala, w jaki sposób 16-latek wszedł w posiadanie jednośladu - czy samowolnie go zabrał, czy ktoś mu go udostępnił.

Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
wypadek trójkąt droga
Strażacy interweniowali przy kolizji. W ich wóz wjechało auto
Włochy
Policyjny pościg w Legnicy
Porzucił samochód i schował się w krzakach
TVN24
Zjechał z drogi i się przewrócił
Nagle zjechał z drogi i się przewrócił
TVN24

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku

