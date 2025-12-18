Logo TVN Warszawa
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka

Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Do zdarzenia doszło w powiecie węgrowskim
Źródło: Google Earth
Mężczyzna zatrzymany po odnalezieniu zwłok 54-letniej lekarki z Węgrowa usłyszał zarzut zabójstwa. Ciało kobiety znaleziono w wykopie na podwórku. 45-latek podejrzany o zbrodnię został tymczasowo aresztowany. Jak wcześniej nieoficjalnie ustaliliśmy, mężczyzna to bliska osoba dla ofiary.

W poniedziałek do węgrowskich policjantów wpłynęło zawiadomienie od zaniepokojonej znajomej 54-letniej kobiety, obywatelki Ukrainy, o tym, że nie stawiła się ona w pracy. Kobieta była lekarką, pracowała i mieszkała na terenie Węgrowa.

Przyznał się do winy

- Funkcjonariusze zajęli się sprawą. Znaleźli ciało 54-letniej kobiety na terenie jednej z posesji w miejscowości Turna - poinformowała rzeczniczka węgrowskiej policji aspirant Monika Księżopolska. - Zatrzymano 45-latka, mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - powiedziała rzeczniczka.

Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Źródło: KPP w Węgrowie

O sprawie informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Jak udało nam się ustalić, kobieta pracowała w nocnej pomocy lekarskiej. Podejrzenia, że mogło coś jej się stać wzbudziła jej nieobecność w pracy. Aresztowany mężczyzna to bliska dla kobiety osoba. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika również, że zwłoki znaleziono w wykopie na podwórku.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Węgrowie

TAGI:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
