Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że powodem utrudnień jest ładunek z pojazdu ciężarowego, który spadł na jezdnię.,
- Rozpiął się ładunek na tirze przewożącym metalowe elementy. Ulica Jana Kazimierza w kierunku Białołęki jest zamknięta. W kierunku Nieporętu ruchu prowadzony jest przez policję, która co chwilę przepuszcza kilka samochodów - podał. - Elementy za pomocą wózka widłowego pakowane i układane są z powrotem na pace - dodał.
Autobusy na objazdach
Z powodu prac prowadzonych na jezdni na objazdy zostały przekierowane autobusy komunikacji miejskiej. O utrudnieniach w ruchu powiadomił Warszawski Transport Publiczny.
"Z powodu zablokowanego przejazdu na ul. Jana Kazimierza w miejscowości Rembelszczyzna w rejonie przystanku Rembelszczyzna 01 autobusy linii 705; 735; 736 zostały skierowane na trasą objazdową" - wskazał WTP.
- Linie 705, 735, 736 kursują obecnie na trasie: Żerań FSO, Metro Marymont: Pileckiego - Strużańska - Słoneczna - Kobiałka - Płochocińska.
- Linie 705, 735, 736 jeżdżą trasą: Rynia/Nowe Załubice, Zegrze Płd., Legionowo (Mickiewicza): wracają na trasę podstawową.
