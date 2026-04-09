Okolice Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach Alicja Glinianowicz

Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że powodem utrudnień jest ładunek z pojazdu ciężarowego, który spadł na jezdnię.,

- Rozpiął się ładunek na tirze przewożącym metalowe elementy. Ulica Jana Kazimierza w kierunku Białołęki jest zamknięta. W kierunku Nieporętu ruchu prowadzony jest przez policję, która co chwilę przepuszcza kilka samochodów - podał. - Elementy za pomocą wózka widłowego pakowane i układane są z powrotem na pace - dodał.

Utrudnienia w ruchu w miejscowości Rembelszczyzna Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Autobusy na objazdach

Z powodu prac prowadzonych na jezdni na objazdy zostały przekierowane autobusy komunikacji miejskiej. O utrudnieniach w ruchu powiadomił Warszawski Transport Publiczny.

"Z powodu zablokowanego przejazdu na ul. Jana Kazimierza w miejscowości Rembelszczyzna w rejonie przystanku Rembelszczyzna 01 autobusy linii 705; 735; 736 zostały skierowane na trasą objazdową" - wskazał WTP.

Linie 705, 735, 736 kursują obecnie na trasie: Żerań FSO, Metro Marymont: Pileckiego - Strużańska - Słoneczna - Kobiałka - Płochocińska.

Linie 705, 735, 736 jeżdżą trasą: Rynia/Nowe Załubice, Zegrze Płd., Legionowo (Mickiewicza): wracają na trasę podstawową.