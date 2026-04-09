Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach

|
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Warszawski Transport Publiczny poinformował w czwartek o utrudnieniach w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w miejscowości Rembelszczyzna. Utrudnienia dotyczą trzech podmiejskich linii.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który przekazał, że powodem utrudnień jest ładunek z pojazdu ciężarowego, który spadł na jezdnię.,

- Rozpiął się ładunek na tirze przewożącym metalowe elementy. Ulica Jana Kazimierza w kierunku Białołęki jest zamknięta. W kierunku Nieporętu ruchu prowadzony jest przez policję, która co chwilę przepuszcza kilka samochodów - podał. - Elementy za pomocą wózka widłowego pakowane i układane są z powrotem na pace - dodał.

Autobusy na objazdach

Z powodu prac prowadzonych na jezdni na objazdy zostały przekierowane autobusy komunikacji miejskiej. O utrudnieniach w ruchu powiadomił Warszawski Transport Publiczny.

"Z powodu zablokowanego przejazdu na ul. Jana Kazimierza w miejscowości Rembelszczyzna w rejonie przystanku Rembelszczyzna 01 autobusy linii 705; 735; 736 zostały skierowane na trasą objazdową" - wskazał WTP.

  • Linie 705, 735, 736 kursują obecnie na trasie: Żerań FSO, Metro Marymont: Pileckiego - Strużańska - Słoneczna - Kobiałka - Płochocińska.
  • Linie 705, 735, 736 jeżdżą trasą: Rynia/Nowe Załubice, Zegrze Płd., Legionowo (Mickiewicza): wracają na trasę podstawową.
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Utrudnienia w ruchuWarszawa
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
Okolice
Wypadek na Moście Gdańskim
Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął
Śródmieście
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
Mokotów
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
Mokotów
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty
Okolice
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Okolice
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Okolice
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Okolice
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki