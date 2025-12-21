O krok od potrącenia pieszego Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

Film opublikował facebookowy profil Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godz. 18 w miejscowości Łazy, niedaleko Lesznowoli. Kamera samochodowa uchwyciła sytuację z przejścia dla pieszych w al. Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Podleśną. Przejście jest oznakowane i dobrze oświetlone, a jezdnia dwupasmowa.

Został niemal rozjechany

Na filmie widać, jak mężczyzna czeka chwilę przed przejściem, przepuszcza trzy pojazdy. Auto z kamerą zatrzymuje się na prawym pasie, którym się porusza. Wtedy męzczyzna wchodzi na przejście i bezpiecznie pokonuje jeden pas ruchu.

Gdy jest na drugim pojawia się auto, pędzące lewym pasem. Pieszy jest zdezorientowany, samochód z trudem hamuje, odbija lekko w prawo, by nie uderzyć w mężczyznę. Po tym manewrze przednie koła znajdują się już poza obszarem zebry.

Pieszy dociera na drugą stronę jezdni, kierowca szybko odjeżdża z miejsca zdarzenia.