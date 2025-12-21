Logo TVN Warszawa
Warszawa
Wjechał na pasy, gdy przechodził nimi pieszy. Szokujące nagranie

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Łazach
O krok od potrącenia pieszego
Źródło: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński
Na nagraniu widać, że do tragedii brakowało kilkudziesięciu centymetrów. W miejscowości Łazy (Mazowieckie) rozpędzony kierowca wjechał na pasy, którymi prawidłowo przechodził pieszy.

Film opublikował facebookowy profil Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński. Publikujemy go dzięki jego uprzejmości.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godz. 18 w miejscowości Łazy, niedaleko Lesznowoli. Kamera samochodowa uchwyciła sytuację z przejścia dla pieszych w al. Krakowskiej, przy skrzyżowaniu z Podleśną. Przejście jest oznakowane i dobrze oświetlone, a jezdnia dwupasmowa.

Został niemal rozjechany

Na filmie widać, jak mężczyzna czeka chwilę przed przejściem, przepuszcza trzy pojazdy. Auto z kamerą zatrzymuje się na prawym pasie, którym się porusza. Wtedy męzczyzna wchodzi na przejście i bezpiecznie pokonuje jeden pas ruchu.

Gdy jest na drugim pojawia się auto, pędzące lewym pasem. Pieszy jest zdezorientowany, samochód z trudem hamuje, odbija lekko w prawo, by nie uderzyć w mężczyznę. Po tym manewrze przednie koła znajdują się już poza obszarem zebry.

Pieszy dociera na drugą stronę jezdni, kierowca szybko odjeżdża z miejsca zdarzenia.

Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka

TVN24
Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia

Zderzenie motocyklisty z autem. Ponad dwa promile i zakaz prowadzenia

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Informacje Na Gorąco Powiat Piaseczyński

Wypadki
