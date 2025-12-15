Dachowanie zakończył w rowie

Jak gasić pożar w samochodzie? Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kury. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 7.50.

– Doszło do dachowania. Samochodem podróżował tylko kierowca. Opuścił pojazd o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej. Nie zgłaszał urazów - poinformował kpt. Jan Sobków ze straży pożarnej w Wołominie.

Strażacy odłączyli akumulator i uprzątnęli rozsypane części samochodu.

Dachowanie w miejscowości Kury Źródło: sekc. Marcin Bryk/KP PSP w Wołominie

Samochód skończył jazdę na boku, w rowie. W aucie wystrzeliły poduszki powietrzne, ma wybite szyby.

Na miejscu pracowały dwa zastępy strażackie. Zakończyły działania o godzinie 8.30.