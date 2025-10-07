Wjechał w bariery, utrudnienia na wjeździe do Warszawy

Jak poinformował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, do zdarzenia doszło na trasie S8, za węzłem Konotopa, na jezdni w kierunku Białegostoku. Kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery. Prawy pas jest zablokowany. Na miejscu jest służba drogowa, która usuwa rozbity pojazd z jezdni.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna.
Wypadek i utrudnienia na trasie S8
