91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał

Wyszkowscy policjanci pracowali na miejscu niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Karolinowie (gmina Zabrodzie).

Jak wstępnie ustalili, 91-latek kierujący ursusem, podczas prac polowych zatrzymał ciągnik rolniczy w celu usunięcia usterki.

Kiedy mężczyzna wysiadł z pojazdu, ten - niewłaściwie zabezpieczony - ruszył i przejechał po nim tylnym kołem.

91-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

"Podczas prac polowych zachowaj zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do tragedii" - przypominają policjanci.