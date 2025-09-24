91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał

Wyszkowscy policjanci pracowali na miejscu niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Karolinowie (gmina Zabrodzie).
Jak wstępnie ustalili, 91-latek kierujący ursusem, podczas prac polowych zatrzymał ciągnik rolniczy w celu usunięcia usterki.
Kiedy mężczyzna wysiadł z pojazdu, ten - niewłaściwie zabezpieczony - ruszył i przejechał po nim tylnym kołem.
91-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
"Podczas prac polowych zachowaj zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do tragedii" - przypominają policjanci.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Wyszków