91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał

91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
91-latek zatrzymał ciągnik, by usunąć usterkę. Kiedy wysiadł z pojazdu, ten nagle ruszył, przejeżdżając po mężczyźnie - podała policja.

Wyszkowscy policjanci pracowali na miejscu niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Karolinowie (gmina Zabrodzie).

Jak wstępnie ustalili, 91-latek kierujący ursusem, podczas prac polowych zatrzymał ciągnik rolniczy w celu usunięcia usterki.

Kiedy mężczyzna wysiadł z pojazdu, ten - niewłaściwie zabezpieczony - ruszył i przejechał po nim tylnym kołem.

91-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
Źródło: Policja Wyszków

"Podczas prac polowych zachowaj zdrowy rozsądek i szczególną ostrożność. Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby doszło do tragedii" - przypominają policjanci.

TVN24 HD
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wyszków

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki