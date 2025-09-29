W miejscowości Kamieńszczyzna koło Sochaczewa (Mazowieckie) spłonęło kilka ciężarówek oraz kontener z wyposażeniem warsztatu. Nie ma osób poszkodowanych.
Informację o pożarze strażacy z Sochaczewa otrzymali w niedzielę kilka minut po godzinie 14. "Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że palą się samochody ciężarowe, naczepy oraz kontener morski z wyposażeniem warsztatowym stojące na placu" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
Do gaszenia pożaru użyto dwóch strumieni wody i piany gaśniczej. "Dzięki szybkim i dobrze skoordynowanym działaniom straży pożarnej pożar po 20 minutach od przybycia pierwszego samochodu strażackiego pożar został uznany za opanowany i niezagrażający innym obiektom" - relacjonowała sochaczewska straż pożarna. W akcji gaśniczej brało udział łącznie 13 zastępów. Nikomu nic się nie stało.
Jak poinformowała nas starszy kapitan Milena Bulwan, oficer prasowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, pożar objął cztery ciągniki siodłowe, pięć naczep, przyczepkę samochodową oraz kontener z wyposażeniem warsztatu.
Pożar objął ciągniki siodłowe i naczepy stojące na placu