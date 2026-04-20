Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Kacper w wieku 13 lat ważył niecałe 10 kilogramów. Jego matkę ponownie zbadają psychiatrzy

Proces matki oskarżonej o usiłowanie zabójstwa syna (zdj. ilustracyjne)
Prokurator o zmianie zarzutów dla matki skrajnie zaniedbanego chłopca
Źródło: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Sąd Apelacyjny w Białymstoku zadecydował, że konieczna jest nowa opinia biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii w procesie Marzeny K. Kobieta jest oskarżona o usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem swojego nastoletniego syna. Gdy 13-latek trafił do szpitala, ważył niecałe 10 kilogramów i był skrajnie zaniedbany. W pierwszej instancji kobieta została skazana na 25 lat więzienia.

Przed białostockim sądem rozpoczął się w poniedziałek proces odwoławczy w tej sprawie. Wyrok zaskarżył obrońca, który w apelacji wnioskował o jego uchylenie i zwrot sprawy do pierwszej instancji, by ta uzupełniła postępowanie dowodowe.

Argumentował m.in., że niepełna i lakoniczna jest opinia sądowo-psychiatryczna, na której Sąd Okręgowy w Ostrołęce oparł swój wyrok, oraz że nie uwzględnia ona pełnej dokumentacji medycznej. Przekonywał, że nie ma dowodów na to, iż oskarżona działała z góry powziętym zamiarem pozbawienia syna życia i że mogła nie zdawać sobie sprawy ze stanu dziecka.

Syn oskarżonej ze względu na liczne niepełnosprawności jest dzieckiem całkowicie niesamodzielnym. Według aktu oskarżenia w 2024 roku jego 35-letnia wówczas matka, mieszkanka gminy Kadzidło (powiat ostrołęcki), przez około pięciu miesięcy trzymała go w odosobnieniu w wynajmowanym mieszkaniu, w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną.

Biegli: chłopiec był w stanie krytycznym

Przez wiele dni zostawiała go samego, bez wyżywienia, nawadniania, higieny osobistej oraz bez zapewnienia rehabilitacji i leczenia. Gdy wyszło to na jaw, chłopiec, wówczas 13-letni, był skrajnie niedożywiony i odwodniony. Gdy latem 2024 roku trafił do szpitala, ważył 9,8 kg.

Biegli stwierdzili, że chłopiec był w stanie krytycznym, a rezerwy metaboliczne jego organizmu były na skraju wyczerpania, wręcz na pograniczu życia i śmierci. Według lekarzy, gdyby został w niezmienionych warunkach, mógłby umrzeć w każdej chwili z głodu i pragnienia czy nawet w wyniku błahej infekcji.

Powołani w śledztwie biegli oceniający stan psychiczny ówczesnej podejrzanej stwierdzili, że w czasie czynu była ona w pełni poczytalna, zdawała sobie sprawę z tego, co robi i jakie to może mieć konsekwencje.

13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa

Konieczna nowa opinia

Sąd pierwszej instancji przypisał jej usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu syna. Nieprawomocny wyrok to 25 lat więzienia i 100 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz syna.

W postępowaniu odwoławczym Sąd Apelacyjny w Białymstoku po naradzie zdecydował z urzędu, że konieczna jest nie uzupełniająca, ale nowa opinia sporządzona przez biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii, dotycząca kwestii poczytalności oskarżonej w okresie objętym zarzutami i jej aktualnego stanu zdrowia psychicznego.

- Biorąc pod uwagę charakter tej sprawy (...) niezbędne jest przede wszystkim ustalenie okoliczności, które być może w sposób najistotniejszy będą rzutować na kwestię ewentualnej odpowiedzialności oskarżonej, a więc kwestii związanej ze stanem jej zdrowia psychicznego - mówił sędzia Grzegorz Skrodzki.

Dlatego biegli mają m.in. ustalić, czy u oskarżonej istniały jakiekolwiek wyłączenia w zakresie rozumienia czynu i pokierowania swoim postępowaniem, a jeżeli tak, to jakiego typu podłoże one miały.

Sędzia Skrodzki przyznał, że sąd odwoławczy ma swoje zastrzeżenia dotyczące kompletności obecnej opinii biegłych. Sąd odwoławczy ocenił, że zebrany w sprawie materiał dowodowy jest wystarczający do wydania nie uzupełniającej, lecz nowej opinii biegłych. Dostaną oni do dyspozycji pełne akta sprawy.

Nie wiadomo, ile czasu zajmie sporządzenie nowej opinii, więc proces został odroczony bezterminowo.

OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24
pc

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
Tagi:
SądSprawy sądowe w PolscePrzestępczość w Warszawie
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

