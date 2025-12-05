Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Niecodzienny gość przed budynkiem dyrekcji Kampinosu

Spacer łosia
Klępa z łoszakiem w lesie
Źródło: Nadleśnictwo Turek
Przed budynkiem w Izabelinie spacerowała łosica. - Choć z pozoru wydawała się spokojna, reagowała jakby była rozdrażniona - podał Kampinoski Park Narodowy i przypomniał o zasadach bezpieczeństwa.

W czwartek młoda klępa przez wiele godzin spacerowała w pobliżu budynku dyrekcji Kaminoskiego Parku Narodowego, który zlokalizowany jest przy ulicy Tetmajera w podwarszawskim Izabelinie.

"Choć z pozoru wydawała się spokojna, reagowała jakby była rozdrażniona. Kładła uszy, podbiegała, wykonywała krótkie, ostrzegawcze ruchy. Były to czytelne sygnały i próba odstraszenia wszystkiego, co uznała za zagrożenie" - wskazali w mediach społecznościowych przedstawiciele Kampinosu.

I wyjaśnili, że zachowania nie wynikają ze "złej woli" zwierzęcia, lecz z naturalnych instynktów obronnych. "Łosie, zwłaszcza młode klępy lub samice z cielętami, reagują impulsywnie, gdy ich przestrzeń zostaje naruszona" - dodali.

Spacer łosia przu budunku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego
Spacer łosia
Spacer łosia
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Spacer łosia
Spacer łosia
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Spacer łosia
Spacer łosia
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook
Spacer łosia
Spacer łosia
Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

"Łosie są bardzo silne"

W związku ze zdarzeniem Kampinoski Park Narodowy przypomniał kilka ważnych kwestii odnośnie łosi, które uważane są za najbardziej charakterystycznych mieszkańców puszczy. "Z pozoru wygląda na spokojnego, nieco 'niezdarnego' olbrzyma, poruszającego się wolnym, kołyszącym krokiem. Jednak to wrażenie bywa mylące — łoś jest zwierzęciem bardzo silnym, szybkim i potrafi zachować się nieprzewidywalnie, zwłaszcza gdy czuje się zagrożony" - wyjaśniono.

Pomimo że łosie są bardzo lubiane, ich zachowanie bywa nieprzewidywalne i może być niebezpieczne. Jak zaznaczyli pracownicy Kampinosu, zwierzęta te są bardzo silne — dorosły osobnik może ważyć 300–500 kg. Charakteryzują się szybkością i zwinnością — potrafią rozpędzić się do 60 km/h. Mogą reagować instynktownie — podbiegnięcie, nastroszenie sierści na garbie, położenie uszu czy nawet oblizywanie warg to często forma ostrzeżenia. "Zdarza się, że to ostatni sygnał alarmowy przed atakiem" - ostrzega KPN.

Łoś na drodze. Jak zachować bezpieczeństwo?

"Zachowaj duży dystans — minimum 50 metrów i nie wpadaj w panikę. Nie podchodź, nie hałasuj, nie nawołuj zwierzęcia i nie przyciągaj jego uwagi. Najlepiej poczekaj aż zwierzę samo odejdzie lub jeśli masz przestrzeń powoli wycofaj się, nie odwracając się do niego plecami" - podał wskazówki Kampinoski Park Narodowy, dodając, że należy unikać kontaktu wzrokowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spacerująca klempa z młodym
Nietypowi goście na festiwalu
Sarna odwiedziła hotel w Kołobrzegu
Nietypowy gość odwiedził hotel w Kołobrzegu
TVN24
Łoś z wizytą na warszawskim osiedlu
Łoś z wizytą na warszawskim osiedlu
Najnowsze

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaparki narodowe
Czytaj także:
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
Koniec sezonu Veturilo
Veturilo bije rekordy. "To tak, jakby okrążyć Warszawę 32 tys. razy"
Śródmieście
Wypadek w al. Solidarności. Auto na boku
Zderzenie w alei Solidarności. Dwie osoby ranne, ogromne utrudnienia
Wola
Dworzec Centralny w 1987 roku
"Prawdziwa perła na szynach" skończyła pół wieku
Dariusz Gałązka
Rowerowy Przejazd Mikołajów
Sprawiają radość dzieciom z domu dziecka. Nie dostali zgody na przejazd
Wilanów
Interwencja strażników miejskich przy ulicy Kinowej w Warszawie
Leżała w nocy na trawie przed blokiem, powtarzała: "zimno, boli"
Praga Południe
Słupki pojawiły się przed jedną z podstawówek na Woli
Rodzice podjeżdżali autami pod samo wejście szkoły. Dzielnica postawiła słupki
Wola
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w domu. "Miał rozległy uraz głowy"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Korek paraliżuje życie mieszkańców. Szykują się do protestu
Okolice
Stacja metra Bemowo
Awaria rozjazdu w metrze, zamknięto dwie stacje
Bemowo
Kierowcy łamiący przepisy na S7
"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
Okolice
Straciła prawo jazdy
Mandaty na 7500 złotych i 30 punktów karnych
Okolice
Karetka
86-latka na rowerze potrącona przez samochód
Okolice
Polizei
Matka w areszcie, dzieci w ośrodku w Niemczech. Nie spędzą razem świąt
Natalia Madejska
mika dywersja tvn24
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei
Okolice
Przestrzeń z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor
Śródmieście
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Pokazali koncepcję "Nowego Orła". Z nietypowym basenem
Piotr Bakalarski
Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek"
Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy
Wola
Zabytkowy tramwaj linii M
Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje
Komunikacja
Białorusin wielokrotnie łamał prawo
Zatrzymali go z narkotykami, będzie musiał opuścić Polskę
Mokotów
Policjs udaremniła przemyt papierosów balonem
Na pole spadł balon z przyczepioną paczką
Okolice
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Ponad trzy godziny trwały utrudnienia po kolizji na S2
Okolice
Dworzec PKP w Piasecznie
Chcą przywrócenia bezpośrednich pociągów z Piaseczna do Śródmieścia
Klaudia Kamieniarz
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Zginęła kobieta, szukają świadków wypadku
Okolice
lekcie religia szkola_03
Gdzie na religię chodzi najwięcej uczniów, a gdzie najmniej?
TVN24
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
jazda na hulajnoga elektryczna
Burmistrz chce zakazu jazdy hulajnogami w parku
Wola
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
Śródmieście
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Okolice
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki