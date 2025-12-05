Niecodzienny gość przed budynkiem dyrekcji Kampinosu

Klępa z łoszakiem w lesie Źródło: Nadleśnictwo Turek

W czwartek młoda klępa przez wiele godzin spacerowała w pobliżu budynku dyrekcji Kaminoskiego Parku Narodowego, który zlokalizowany jest przy ulicy Tetmajera w podwarszawskim Izabelinie.

"Choć z pozoru wydawała się spokojna, reagowała jakby była rozdrażniona. Kładła uszy, podbiegała, wykonywała krótkie, ostrzegawcze ruchy. Były to czytelne sygnały i próba odstraszenia wszystkiego, co uznała za zagrożenie" - wskazali w mediach społecznościowych przedstawiciele Kampinosu.

I wyjaśnili, że zachowania nie wynikają ze "złej woli" zwierzęcia, lecz z naturalnych instynktów obronnych. "Łosie, zwłaszcza młode klępy lub samice z cielętami, reagują impulsywnie, gdy ich przestrzeń zostaje naruszona" - dodali.

Spacer łosia przu budunku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego Źródło: Kampinoski Park Narodowy / Facebook

"Łosie są bardzo silne"

W związku ze zdarzeniem Kampinoski Park Narodowy przypomniał kilka ważnych kwestii odnośnie łosi, które uważane są za najbardziej charakterystycznych mieszkańców puszczy. "Z pozoru wygląda na spokojnego, nieco 'niezdarnego' olbrzyma, poruszającego się wolnym, kołyszącym krokiem. Jednak to wrażenie bywa mylące — łoś jest zwierzęciem bardzo silnym, szybkim i potrafi zachować się nieprzewidywalnie, zwłaszcza gdy czuje się zagrożony" - wyjaśniono.

Pomimo że łosie są bardzo lubiane, ich zachowanie bywa nieprzewidywalne i może być niebezpieczne. Jak zaznaczyli pracownicy Kampinosu, zwierzęta te są bardzo silne — dorosły osobnik może ważyć 300–500 kg. Charakteryzują się szybkością i zwinnością — potrafią rozpędzić się do 60 km/h. Mogą reagować instynktownie — podbiegnięcie, nastroszenie sierści na garbie, położenie uszu czy nawet oblizywanie warg to często forma ostrzeżenia. "Zdarza się, że to ostatni sygnał alarmowy przed atakiem" - ostrzega KPN.

Łoś na drodze. Jak zachować bezpieczeństwo?

"Zachowaj duży dystans — minimum 50 metrów i nie wpadaj w panikę. Nie podchodź, nie hałasuj, nie nawołuj zwierzęcia i nie przyciągaj jego uwagi. Najlepiej poczekaj aż zwierzę samo odejdzie lub jeśli masz przestrzeń powoli wycofaj się, nie odwracając się do niego plecami" - podał wskazówki Kampinoski Park Narodowy, dodając, że należy unikać kontaktu wzrokowego.