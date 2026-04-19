Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby Estera Prugar-Wójcicka

Pożar w Grodzisku Mazowieckim Źródło: Kontakt24/ Anna

Młodszy aspirant Rafał Łyszkowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazał, że zgłoszenie wpłynęło do nich o godzinie 5:26. - Doszło do pożaru budynku jednorodzinnego przy ulicy Bartniaka, zgłaszający słyszeli również wybuchy. Po dojeździe na miejscu strażacy ustalili, że paliła się wiata, garaż oraz część elewacji domu o wymiarach 50 na 20 metrów - powiedział.

Jedna osoba źle się poczuła

- Z budynku samodzielnie ewakuowały się 22 osoby, żadna z nich nie została poszkodowana w pożarze, ale jedna na skutek złego samopoczucia została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego na badania do szpitala - poinformował.

Strażak zaznaczył, że na tę chwilę nie są jeszcze znane przyczyny pożaru. - Możliwe, że wybuchy, o których wspominali zgłaszający, to efekt pojawienia się ognia w pomieszczeniach, takich jak garaż, gdzie często znajdują się puszki z aerozolem lub opony - wyjaśnił.

Zapytany o to, dlaczego w domu jednorodzinnym przebywało aż tyle osób, strażak powiedział, że nie jest wykluczone, że budynek służył za kwatery pracownicze, ale podkreślił, że takich informacji oficjalnie może udzielić wyłącznie policja, która będzie ustalać szczegółowe okoliczności zajścia.

