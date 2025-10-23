Usłyszeli wybuch, myśleli, że to gaz, a to była woda

Grodzisk Mazowiecki Źródło: Google Earth

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.43 o wybuchu gazu w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Bankowej. Po dojeździe na miejsce strażacy zauważyli, że doszło do zagotowania się wody w instalacji centralnego ogrzewania, co spowodowało gwałtowne rozszczelnienie tej instalacji - mówi tvnwarszawa.pl mł. asp. Rafał Łyżkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Trzy zastępy straży pożarnej

Jak dodaje strażak, przy rozszczelnieniu może wystąpić efekt dźwiękowy, który w tym przypadku został uznany za wybuch. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

- Jest to droga boczna, osiedle najprawdopodobniej w zabudowie szeregowej, mogą występować tam chwilowe utrudnienia związane z działaniami służb, jednak sytuacja nie wpływa na ruch w okolicy - wskazał mł. asp. Łyżkowski.