Seria kolizji w okolicy Góry Kalwarii. Pięć aut zjechało do rowu

Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Pięć aut w rowie na obwodnicy Góry Kalwarii
Źródło: TVN24
W piątek rano na obwodnicy Góry Kalwarii pięć aut wpadło do rowu. Policja podaje, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do panujących warunków jazdy. Jeden z kierowców nie ma uprawnień do kierowania pojazdami.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o pięciu pojazdach, które na węźle łączącym drogę krajową numer 79 i drogę numer 50 zjechały do rowu. Pomimo słonecznej pogody jezdnia na niektórych odcinkach jest oblodzona. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowcy nie dostosowali prędkości do panujących warunków pogodowych - mówi nam podkom. Magdalena Gąsowska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

W zdarzeniach tych nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Policjantka doprecyzowała, że w kolizji udział brały samochody marek: Opel, Toyota, Nissan, Peugeot i Suzuki.

- Wszyscy kierujący, poza jednym, zostali ukarani mandatami. Natomiast 27-letni kierowca peugeota, jak się okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Sporządzony został wniosek do sądu o ukaranie go w związku ze zdarzeniem drogowym oraz kierowaniem bez wymaganych uprawnień - przekazuje podkom. Gąsowska.

- Apelujemy o rozwagę i dostosowanie prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze - dodaje podkom. Gąskowska.

Zdarzenie potwierdził nam także bryg. Łukasz Darmofalski ze Straży Pożarnej w Piasecznie, który wskazał, że na miejscu działania prowadziło trzy zastępy strażaków.

Występowały utrudnienia drogowe, jezdnia w kierunku Warki była zablokowana. Po godz. 9 ruch wrócił do normy.

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

