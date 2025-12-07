Logo TVN Warszawa
Okolice

Podejrzani o dywersję na kolei mają być ścigani czerwoną notą Interpolu

Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Wniosek o czerwoną notę Interpolu
Źródło: TVN24
Prokuratura Krajowa wysłała do Komendy Głównej Policji wnioski o objęcie czerwoną notą Interpolu dwóch podejrzanych o dywersję w Polsce. Jewhenij I. i Ołeksandr K. są podejrzani o dywersję na linii kolejowej w Polsce na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Katarzyna Nowak potwierdziła, że do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej Policji wpłynęły wnioski z Prokuratury Krajowej o objęcie ściganiem czerwoną notą Interpolu dwóch podejrzanych, którym zarzuca się działanie dywersyjne o charakterze terrorystycznym.

Jak dodała Nowak, działanie policjantów polega na wprowadzeniu do bazy Interpolu tych wniosków i wysłanie ich, co stało się w piątek. - Na tym etapie decyzję podejmuje Interpol - zaznaczyła. Jednocześnie zastrzegła, że nie ma żadnego wyznaczonego terminu na rozpatrzenie wniosków. - To jest kwestia weryfikacji przez Interpol, po pierwsze, materiału zawartego we wnioskach prokuratury, a po drugie, treści zarzutów - wyjaśniła.

Uciekli na Białoruś

Objęcie czerwoną notą Interpolu oznacza, że podejrzani będą ścigani na terenie ponad 190 krajów, a każdy kraj, który ujawni osobę poszukiwaną czerwoną notą u siebie, zobligowany jest ją zatrzymać i przekazać stronie polskiej.

Inspektor Nowak przypomniała, że z działań policji, służb specjalnych i prokuratury bezpośrednio po zdarzeniu wynika, że "osoby te, zanim jeszcze zostały ustalone, opuściły nasz kraj". - Kierunek, który ujawniliśmy, to Białoruś - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei

Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei

"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji

"To nie byli śmieciowi agenci". Minister o skali dywersji

TVN24

Akty dywersji na kolei

W połowie listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji. W Mice w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb w powiecie puławskim w województwie lubelskim, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Postępowanie w tych sprawach podjęła także Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Poszukiwanym prokuratura postawiła zarzuty dotyczące dokonania aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o zarzut kwalifikowany z trzech artykułów – dotyczący odmiany szpiegostwa w postaci aktów sabotażu na rzecz obcego wywiadu, spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i używania materiałów wybuchowych. Grozi za to dożywocie.

24 listopada rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak poinformował, że prokurator przedstawił zarzut pomocnictwa w sprawie aktów dywersji Wołodymyrowi B. To trzecia osoba z zarzutami w tej sprawie. Mężczyzna trafił do aresztu.

Reakcja białoruskiego MSZ

W listopadzie rzecznik białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rusłan Barankou oświadczył, że Białoruś przyłączyła się do poszukiwań osób podejrzewanych o przeprowadzenie dywersji na terenie Polski. Podkreślił, że jeśli zostanie ustalone miejsce pobytu tych osób na Białorusi, zostaną one zatrzymane i "zgodnie z obowiązującą procedurą i z uwzględnieniem wszystkich związanych ze sprawą okoliczności będzie rozpatrzona prośba o przekazanie ich stronie polskiej". Zaznaczył, że na razie potwierdzono fakt ich wjazdu do Białorus.

Jako pierwsza informację o wnioskach PK podała RMF FM.

Autorka/Autor: dg/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/Policja_KSP

ProkuraturaTerroryzm
