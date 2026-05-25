Jedna osoba ranna, zablokowana krajowa "50"
"Zablokowana jest droga krajowa DK50 w rejonie skrzyżowania z ul. Magazynową w Sochocinie w powiecie płońskim. Utrudnienia występują z powodu zdarzenia drogowego, do którego doszło przed godziną 12:00. W rejonie skrzyżowania zderzyły się dwa pojazdy Ford oraz Volkswagen. Kierująca Fordem została przewieziona do szpitala na badania" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu na portalu X.
Jak dodano, na miejscu pracują służby. Policja zaapelowała o wybieranie alternatywnych tras.
