Czołowe zderzenie z tirem. Droga krajowa zablokowana

W poniedziałek o godzinie 13.35 dyżurny policji w Ostrołęce odebrał zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego oraz dwóch aut osobowych.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki Toyota, rozpoczynając manewr wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z jadącą z przeciwka ciężarówką. Kierowca Toyoty z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Podróżujący z nim pasażer nie odniósł obrażeń" - podał w komunikacie nadkomisarz Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci ruchu drogowego, którzy ustalają okoliczności wypadku. Początkowo ruch w miejscu zdarzenia był wstrzymany w obu kierunkach, obecnie odbywa się wahadłowo.

Policja apeluje o korzystanie z tras alternatywnych.

Opracował Piotr Bakalarski