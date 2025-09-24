Kliknął w link i stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"

Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów Źródło: TVN24

Do Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zgłosił się 35-latek, który padł ofiarą cyberoszustów.

"Poinformował, że na swoją skrzynkę mailową otrzymał wiadomość z podejrzanym linkiem. Po jego otwarciu otwarciu stracił dostęp do poczty elektronicznej, z której następnie nieuprawniona osoba wysyłała wiadomości do jego kontrahentów, podszywając się pod niego i prosząc o wykonanie przelewów na inny numer rachunku bankowego" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.

Na szczęście, jak przekazał pokrzywdzony, żaden z kontrahentów nie dał się oszukać i nie dokonał przelewu.

"Przypominamy, że jedno nieświadome kliknięcie w link może pozbawić nas nie tylko dostępu do poczty elektronicznej, ale także kont na portalach społecznościowych czy oszczędności" - dodaje nadkom. Tomasz Żerański.

Policja radzi:

Nie otwierajmy podejrzanych linków i załączników.

Stosujmy różne hasła do różnych kont.

Korzystajmy z uwierzytelniania dwuskładnikowego, które znacząco utrudnia przejęcie naszych danych.