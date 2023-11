Zapłakany chłopiec błąkał się przy cmentarzu, dziewczynka bezradnie się rozglądała 

Gdy wybierasz się w wyjątkowo zatłoczone miejsce, postaw na wyrazisty ubiór: odblaskowa koszulka czy kolorowa czapka, którą widać z daleka. Podpowiedz dziecku, jak ma się zachować, gdy się zgubi. Powinno stać w miejscu i czekać, aż je znajdziesz (nie wolno mu wychodzić ze sklepu czy dworca, wsiadać z nikim do samochodu). Naucz swoje dziecko jego podstawowych danych personalnych takich jak imię i nazwisko oraz rodzinne miasto, a także imiona i nazwiska rodziców. Pamiętaj jednak, że w sytuacji stresującej większość dzieci zapomina podstawowych informacji, dlatego zadbaj o bransoletkę lub opaskę z danymi kontaktowymi rodziców, lub opiekunów. Gdy dziecko się zagubi nie trać czasu na szukanie go na własną rękę. Natychmiast poinformuj policję. Najważniejsza zasada, to nie szukać "po cichu". Warto zastosować technikę, która zaangażuje w poszukiwania więcej osób, dlatego należy zamiast imienia wykrzykiwać opis wyglądu dziecka. Na przykład: "szukam chłopca: 4 lata, blond włosy, czerwona bluzka, zielone spodenki". Metoda działa skutecznie, bowiem więcej osób szuka konkretnego dziecka, a jeżeli ktoś chciałby je skrzywdzić, to jest szansa, że zrezygnuje ze swoich zamiarów.