Choszczówka Dębska

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w czwartek o godz. 21.30 otrzymał informację o wypadku na A2, w miejscowości Choszczówka Dębska, na jezdni w kierunku Siedlec.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23-letni kierujący samochodem marki BMW, jadąc prostym odcinkiem drogi, uderzył w pewnym momencie w wybiegającego na jezdnię łosia. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - informuje starszy sierżant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Tragiczny wypadek na Mazowszu Źródło: OSP Brzóze

W chwili przybycia na miejsce służb, mężczyzna był nieprzytomny. Autem podróżowała także 23-letnia pasażerka, kobieta do szpitala została przewieziona karetką. - Mężczyzna posiada uprawnienia do kierowania, została od niego pobrana krew do badań - podaje policjantka.

Na czas działań policji występowały spore utrudnienia, zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Siedlec.