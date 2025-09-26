Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne

Tragiczny wypadek na Mazowszu
Choszczówka Dębska
Na autostradzie A2 koło Mińska Mazowieckiego doszło do zderzenia samochodu osobowego z łosiem. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w czwartek o godz. 21.30 otrzymał informację o wypadku na A2, w miejscowości Choszczówka Dębska, na jezdni w kierunku Siedlec.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 23-letni kierujący samochodem marki BMW, jadąc prostym odcinkiem drogi, uderzył w pewnym momencie w wybiegającego na jezdnię łosia. Kierowca w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - informuje starszy sierżant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Tragiczny wypadek na Mazowszu
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Źródło: OSP Brzóze

W chwili przybycia na miejsce służb, mężczyzna był nieprzytomny. Autem podróżowała także 23-letnia pasażerka, kobieta do szpitala została przewieziona karetką. - Mężczyzna posiada uprawnienia do kierowania, została od niego pobrana krew do badań - podaje policjantka.

Na czas działań policji występowały spore utrudnienia, zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Siedlec.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka

Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka

80-latka zginęła na przejściu dla pieszych

80-latka zginęła na przejściu dla pieszych

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: OSP Brzóze

Udostępnij:
TAGI:
WypadekWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Podejrzani o pobicie byłego ministra wyszli na wolność
Okolice
Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Polscy turyści utknęli na Zanzibarze
Włochy
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
Śródmieście
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
Okolice
Włamanie do Szkoły Podstawowej nr 330
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
Ursynów
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
Okolice
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
Śródmieście
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
Wawer
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
Okolice
pap_20240802_3ZQ
Nocna prohibicja nie dla całej Warszawy. "Wszyscy zawaliliśmy"
TVN24
Kierowca fiata po wypadku trafił do szpitala, gdzie zmarł
Areszt po śmiertelnym wypadku
Okolice
Wypadek na autostradzie A2
Na A2 wjechał w tył naczepy, jedna osoba ranna
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Weekendowe prace i utrudnienia na całej linii WKD
Komunikacja
Uroczystość przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
Rocznicowe uroczystości, przejazd rolkarzy i koncert
Śródmieście
W aucie kierowcy policja znalazła narkotyki
Zjechał do rowu, w aucie miał narkotyki. Mówił, że zobaczył sarnę
Okolice
Żółw błotny Emys orbicularis L
Łowił ryby, wyłowił żółwie i grozi mu więzienie
Okolice
W sprawie o próbę zabójstwa zapadł prawomocny wyrok
Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz
Strażacy pomagali rannemu rowerzyście (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącony rowerzysta wpadł na dach auta
Okolice
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz Konstancina-Jeziorny wyrzucony z PO
Okolice
Maraton Warszawski już 27 i 28 września
20 tysięcy osób weźmie udział w trzech biegach
Śródmieście
Ktoś przewrócił rzeźbę "Kobieta z dzieckiem"
Przez kilka miesięcy leżała w trawie. Wiadomo, gdzie trafiła
Żoliborz
Parkowanie strefa płatnego parkowania Warszawa
Rozszerzą płatne parkowanie o Włochy i Służewiec? Drogowcy kończą badania
Mokotów
Mały jeż utknął w pułapce
Mały jeż w "betonowej pułapce", był obrócony brzuszkiem do góry
Śródmieście
Rafał Trzaskowski
Zwrot akcji. Trzaskowski o nowych "uzgodnieniach"
Śródmieście
Przebudowa Grzybowskiej
Rozpoczyna się cywilizowanie Grzybowskiej
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Zatrzymanie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Praga Północ
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki