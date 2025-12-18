Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący skodą, 36-letni obywatel Ukrainy, jadąc od strony Wychódźca w kierunku Chociszewa, po przejechaniu skrzyżowania z drogą krajową nr 62 zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - podała w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.

Kierowca wjechał w ogrodzenie cmentarza i zginął na miejscu Źródło: KPP w Płońsku

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci. "Na drodze krajowej nr 62 występują utrudnienia w ruchu – ruch odbywa się wahadłowo" - podkreślono we wpisie.

Funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.