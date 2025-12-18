Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący skodą, 36-letni obywatel Ukrainy, jadąc od strony Wychódźca w kierunku Chociszewa, po przejechaniu skrzyżowania z drogą krajową nr 62 zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - podała w komunikacie zamieszczonym na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Płońsku.
Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci. "Na drodze krajowej nr 62 występują utrudnienia w ruchu – ruch odbywa się wahadłowo" - podkreślono we wpisie.
Funkcjonariusze będą wyjaśniać dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: DarSzach / Shutterstock.com