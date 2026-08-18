Okolice Upamiętnią ofiary zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie Oprac. Katarzyna Kędra |

19.04.2023 | Uciekł z transportu do Treblinki i wstąpił do AK. "Moim dzieciom tego nigdy nie opowiadałem" Źródło wideo: Jacek Tacik | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: domena publiczna

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Marsz Pamięci i Modlitwy odbywa się w Otwocku od 2002 roku. Upamiętnia rocznicę zagłady otwockiego getta, do której doszło 19 sierpnia 1942 roku Uczestnicy marszu wyruszą w środę o godzinie 19 z Ronda im. Bronisława Marchlewicza w Otwocku. Zakończenie pochodu przewidziane jest na ul. Reymonta, w miejscu pamięci otwockich Żydów. Patronat honorowy nad marszem objął prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Dyskusja o Sprawiedliwych

W ramach obchodów we wtorek o godzinie 18 w Klubie "Smok" w Otwocku odbędzie się dyskusja "Sprawiedliwi - wtedy i dzisiaj". Wezmą w niej udział: Karen Kirsten z USA, pisarka i edukatorka, autorka książki "Irena’s Gift" przedstawiającej losy jej rodziny pochodzącej z Otwocka, inicjatorka przyznania medali "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" kilku Polakom, praprawnuczka Józefa Przygody, który w 1895 roku założył pierwsze w Otwocku sanatorium żydowskie przy ulicy Warszawskiej 5; Małgorzata Rycharska, współzałożycielka organizacji Hope & Humanity Poland, próbującej wydobywać z Białorusi migrantów, którzy tam utknęli; oraz Sebastian Rakowski, historyk i społecznik, autor m.in. przygotowywanej do druku książki "Getto w Otwocku. Dzieje żydowskiej społeczności Otwocka podczas okupacji niemieckiej", wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Dyskusję poprowadzi Zbigniew Nosowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Spotkanie w Falenicy

W czwartek o godzinie 18 na skwerze przed stacją PKP Warszawa Falenica (róg ulic Patriotów i Frenkla) zaplanowano spotkanie przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów w Falenicy.

Organizatorami uroczystości są: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Komitet Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie oraz Fundacja Europejski Instytut Kultury.

Akcja likwidacji getta w Otwocku

Przed II wojną światową Żydzi stanowili ok. 60 procent mieszkańców Otwocka. 84 lata temu, 19 sierpnia 1942 roku Niemcy przeprowadzili akcję likwidacji getta w Otwocku. Od siedmiu do 10 tysięcy osób wywieziono do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowani w komorze gazowej. Wyszukiwanie ocalałych Żydów i ich mordowanie (w sumie trzy tysiące osób) trwało do września 1942 roku.

Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki Źródło zdjęcia: domena publiczna

"Środa - 19 sierpnia 1942 roku, dzień zagłady nadszedł. Jakżebym chciał wiernie i dokładnie opisać ten dzień, opisać tak plastycznie, żeby każdy był w stanie uzmysłowić sobie, jaką gehennę przeżyli ludzie w ten piękny dzień, gdy nagle przekonali się, że się dali oszukać" - napisał Calek Perechodnik, żydowski policjant z Otwocka, który swoje świadectwo zadedykował "sadyzmowi niemieckiemu, polskiej podłości oraz tchórzostwu żydowskiemu".