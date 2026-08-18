Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla polskiego kierowcy
Węgierski sąd zdecydował w sprawie aresztu dla polskiego kierowcy
Okolice

Upamiętnią ofiary zagłady gett w Otwocku, Falenicy i Rembertowie

|
Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki
19.04.2023 | Uciekł z transportu do Treblinki i wstąpił do AK. "Moim dzieciom tego nigdy nie opowiadałem"
Źródło wideo: Jacek Tacik | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: domena publiczna
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Otwock, Falenica i Rembertów uczczą pamięć o ofiarach zagłady tamtejszych gett, do której doszło 84 lata temu. Uroczystości zaplanowano od 18 do 20 sierpnia. W środę ulicami Otwocka przejdzie Marsz Pamięci i Modlitwy.

Marsz Pamięci i Modlitwy odbywa się w Otwocku od 2002 roku. Upamiętnia rocznicę zagłady otwockiego getta, do której doszło 19 sierpnia 1942 roku Uczestnicy marszu wyruszą w środę o godzinie 19 z Ronda im. Bronisława Marchlewicza w Otwocku. Zakończenie pochodu przewidziane jest na ul. Reymonta, w miejscu pamięci otwockich Żydów. Patronat honorowy nad marszem objął prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Dyskusja o Sprawiedliwych

W ramach obchodów we wtorek o godzinie 18 w Klubie "Smok" w Otwocku odbędzie się dyskusja "Sprawiedliwi - wtedy i dzisiaj". Wezmą w niej udział: Karen Kirsten z USA, pisarka i edukatorka, autorka książki "Irena’s Gift" przedstawiającej losy jej rodziny pochodzącej z Otwocka, inicjatorka przyznania medali "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata" kilku Polakom, praprawnuczka Józefa Przygody, który w 1895 roku założył pierwsze w Otwocku sanatorium żydowskie przy ulicy Warszawskiej 5; Małgorzata Rycharska, współzałożycielka organizacji Hope & Humanity Poland, próbującej wydobywać z Białorusi migrantów, którzy tam utknęli; oraz Sebastian Rakowski, historyk i społecznik, autor m.in. przygotowywanej do druku książki "Getto w Otwocku. Dzieje żydowskiej społeczności Otwocka podczas okupacji niemieckiej", wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Dyskusję poprowadzi Zbigniew Nosowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich.

Spotkanie w Falenicy

W czwartek o godzinie 18 na skwerze przed stacją PKP Warszawa Falenica (róg ulic Patriotów i Frenkla) zaplanowano spotkanie przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów w Falenicy.

Organizatorami uroczystości są: Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich, Towarzystwo Przyjaciół Otwocka, Komitet Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie oraz Fundacja Europejski Instytut Kultury.

Akcja likwidacji getta w Otwocku

Przed II wojną światową Żydzi stanowili ok. 60 procent mieszkańców Otwocka. 84 lata temu, 19 sierpnia 1942 roku Niemcy przeprowadzili akcję likwidacji getta w Otwocku. Od siedmiu do 10 tysięcy osób wywieziono do obozu zagłady w Treblince, gdzie zostali zamordowani w komorze gazowej. Wyszukiwanie ocalałych Żydów i ich mordowanie (w sumie trzy tysiące osób) trwało do września 1942 roku.

Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki
Otwoccy żydzi czekajacy na pociąg do Treblinki
Źródło zdjęcia: domena publiczna

"Środa - 19 sierpnia 1942 roku, dzień zagłady nadszedł. Jakżebym chciał wiernie i dokładnie opisać ten dzień, opisać tak plastycznie, żeby każdy był w stanie uzmysłowić sobie, jaką gehennę przeżyli ludzie w ten piękny dzień, gdy nagle przekonali się, że się dali oszukać" - napisał Calek Perechodnik, żydowski policjant z Otwocka, który swoje świadectwo zadedykował "sadyzmowi niemieckiemu, polskiej podłości oraz tchórzostwu żydowskiemu". 

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
1 godz 43 min
pc
1945: Wojna na Pacyfiku
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
ŻydziII wojna światowaHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Na Woli znaleziono niewybuchy
Wykopali sześć dużych pocisków. Zamknięta ulica, ewakuacja mieszkańców
Wola
Warszawa, panorama Warszawy, skylina
Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w warszawskim mieszkaniu
Mokotów
Zalana zajezdnia autobusowa w Klaudynie
"Woda zaczęła się wlewać do zaparkowanych autobusów"
Okolice
Strażnicy miejscy dostrzegli dziecko na parapecie (zdjęcie ilustracyjne)
Zmroziło ich, gdy spojrzeli w górę
Wola
Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Pomagała rannym w Powstaniu Warszawskim. Zmarła Krystyna Kodymowska "Stokrotka"
Śródmieście
Urząd dzielnicy
Ponad dwie godziny w kolejce, by zastrzec PESEL. Ratusz reaguje
Śródmieście
Wypadek na Południowej Obwodnicy Warszawy (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił kobietę, zostawił ją na poboczu. Apel policji
Okolice
Zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w Skrzeszewie
Wybił szybę, uciekał i groził. Nietrzeźwy instruktor sztuk walki zatrzymany
Okolice
Działka na skrzyżowaniu alei Wilanowskiej i Pohoskiego
Tu ma powstać 11-piętrowy blok. "Deweloper zabiera nam całą prywatność"
Mokotów
Burza, Warszawa
Skutki burz na Mazowszu, ponad 70 interwencji strażaków
Okolice
Patrol wodny pułtuskiej policji
Przepływali pod mostem, gdy poczuli podejrzany zapach
Okolice
Luksusowe zakupy w Dubaju skończyły się problemami na lotnisku w Polsce
Przylecieli z Dubaju, "zapomnieli" zgłosić luksusowe zakupy
Włochy
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Ukradł bukiet z kwiatomatu. Grozi mu ponad 20 lat więzienia
Okolice
Stuu w Polsce
Czeka w areszcie, jest termin przesłuchania Stuu
Śródmieście
Studniówka (zdjęcie ilustracyjne)
Matka maturzysty odpowie za przywłaszczenie pieniędzy na studniówkę
Okolice
Wolt ma już nowy dom
Przywiązany do drzewa, zostawiony bez wody i jedzenia
Okolice
Listonoszka wyrzuciła przesyłki (zdjęcie ilustracyjne)
Listy trafiły do śmieci, doręczycielka przepadła. Zwrot w śledztwie
Praga Północ
Pożar poddasza kamienicy na Stoczkowskiej
Ogień pojawił się na poddaszu kamienicy
Praga Południe
Poszukiwania na żwirowisku pod Siedlcami
Wszedł do wyrobiska i już nie wypłynął
Okolice
Zatrzymany 49-latek z Wołomina
Ruszył z siekierą na funkcjonariuszy. Areszt dla agresywnego 49-latka
Okolice
Pijany 54-latek spowodował wypadek
Szokujące sceny. Przeciągnął nieprzytomną kobietę na fotel kierowcy
Okolice
Kamienica przy Ząbkowskiej została zabytkiem
Kamienica z hełmem została zabytkiem
Praga Północ
Awaria wodociągowa na Żoliborzu
Podczas remontu ulicy uszkodzili hydrant
Żoliborz
Remont w rejonie Ronda Wiatraczna
Przebudowa jezdni i chodników. Zwężą Rondo Wiatraczna
Praga Południe
Mężczyzna został wyciągnięty z Wisły (zdjęcie ilustracyjne)
Wszedł do Wisły i zniknął. Tragiczny finał poszukiwań przy Poniatówce
Praga Południe
Nastolatki z Radzymina zostały zgwałcone i zabite
Przełom po 26 latach. Akt oskarżenia za zabójstwo Anny i Marty
Radzymin
Protest przy Torze Wyścigów Konnych Służewiec
Protest przed torem wyścigów konnych
Mokotów
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
W zabytkowej kamienicy zawaliły się stropy. Wymienią uszkodzone elementy
Śródmieście
Wypadek w Chociszewie
Skręcał na stację, uderzyło w niego inne auto. Trzy osoby w szpitalu
Okolice
Andrea Bocelli wystąpi na PGE Narodowym
Andrea Bocelli na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki