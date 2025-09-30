Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Ochota

Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu. Policja publikuje zdjęcie podejrzanego

Policja poszukuje tego mężczyzny
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Ochocie
Źródło: Google Earth
Ktoś uszkodził skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem. Policja publikuje zdjęcie podejrzanego i apeluje o pomoc.

Do zdarzenia doszło 16 czerwca przy ulicy Al. Jerozolimskie 89 w Warszawie. Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia skanera, wyświetlacza i dwóch kamer paczkomatu. Służby szacują wartość strat na 1241 złotych.

Policja publikuje wizerunek podejrzanego

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III opublikowała wizerunek osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem.

"Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt pod całodobowym numerem telefonu 47 723 93 65" – zaapelowała asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl. Sprawą zajmują się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Policjanci zabezpieczyli tonę niebezpiecznych chemikaliów i narkotyki
Tona niebezpiecznych chemikaliów i narkotyki. 29-latek trafił do aresztu
TVN24

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Udostępnij:
TAGI:
poszukiwaniPolicja
Czytaj także:
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
Rembertów
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
Wilanów
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski dementuje. "Mój syn będzie uczęszczał na edukację zdrowotną"
Śródmieście
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
Włochy
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
Praga Północ
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny". Adrian miał rany od nożyczek i śrubokrętu
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
Mokotów
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
Śródmieście
Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Śródmieście
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
Śródmieście
BUW, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski
Ma być tanio, smacznie i różnorodnie. O tę stołówkę walczyli studenci
Śródmieście
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
Śródmieście
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Atak w metrze. Tłuczkiem do mięsa okładał przypadkowego mężczyznę
Praga Północ
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
W ogniu stanęły samochody, naczepy oraz kontener
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Zawyją syreny alarmowe. Pięć dni testów
Śródmieście
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Nocny pożar pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
Włochy
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
Śródmieście
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
Śródmieście
Zatrzymany 38-latek
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
Śródmieście
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
Ulice
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki