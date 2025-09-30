Do zdarzenia doszło 16 czerwca przy ulicy Al. Jerozolimskie 89 w Warszawie. Nieznany sprawca dokonał uszkodzenia skanera, wyświetlacza i dwóch kamer paczkomatu. Służby szacują wartość strat na 1241 złotych.
Policja publikuje wizerunek podejrzanego
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III opublikowała wizerunek osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem.
"Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę lub mają jakiekolwiek informacje na jego temat, proszeni są o kontakt pod całodobowym numerem telefonu 47 723 93 65" – zaapelowała asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Informacje można również przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp3@ksp.policja.gov.pl. Sprawą zajmują się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.
Autorka/Autor: ag/PKoz
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa III