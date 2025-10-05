Logo TVN Warszawa
Ochota

Zakończono przebudowę przejścia przy Dworcu Zachodnim

Tramwajowa część przejścia podziemnego na Dw. Zachodnim gotowa
Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego
Źródło: Tramwaje Warszawskie
Tramwaje Warszawskie poinformowały o zakończeniu prac nad "swoim" fragmentem przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim od strony Alej Jerozolimskich. Na uruchomienie pierwszego w stolicy podziemnego przystanku tramwajowego poczekamy do przyszłego roku.

"W ramach budowy podziemnego przystanku tramwajowego 'Dworzec Zachodni' przebudowaliśmy przejście podziemne na wysokości budynku dworca PKP od strony Alej Jerozolimskich. To część tunelu pieszego, który łączy Aleje Jerozolimskie, znajdujące się tam przystanki autobusów komunikacji miejskiej z peronami podmiejskimi i dalekobieżnymi stacji Warszawa Zachodnia oraz ul. Tunelową" – poinformowały Tramwaje Warszawskie.

Przejście przy Dworcu Zachodnim gotowe

Przebudowa przejścia podziemnego została zrealizowana w oparciu o wspólną dokumentację projektową dla całej stacji Warszawa Zachodnia. Rozwiązania w części kolejowej tramwajowej mają być spójne.

Wszystkie formalności niezbędne do rozpoczęcia użytkowania poziomu -1 w części tramwajowej zostały już dopełnione. Oddanie do użytku nowego tunelu nastąpi równocześnie z częścią kolejową, zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Przestrzeń, w której znajdzie się przystanek tramwajowy, została oddzielona od ogólnodostępnego przejścia podziemnego przeszklonymi ścianami. Dzięki temu trwające jeszcze prace wykończeniowe na poziomie -2 – czyli w hali peronowej – nie zakłócają ruchu pieszych na poziomie -1. Tunel łączy Ochotę, Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi i Wolą.

Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Źródło: Tramwaje Warszawskie / Facebook
Tramwaj do Dworca Zachodniego

Tramwaje mają dojechać do Dworca Zachodniego w 2026 roku. Perony tramwajowe będą połączone z przejściem podziemnym za pomocą schodów zwykłych, ruchomych i wind. W ramach inwestycji powstanie około 1,6-kilometrowa trasa tramwajowa z 500-metrowym tunelem tramwajowym do Dworca Zachodniego.

"Trasa do Dworca Zachodniego jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo ma połączyć Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Inwestycja, z uwagi na ogromny zakres, jest podzielona na etapy" – wskazują Tramwaje Warszawskie.

Powstająca trasa tramwajowa poprawi skomunikowanie Dworca Zachodniego z centrum i południowymi dzielnicami Warszawy. Tramwaj dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów kolejowych. Według szacunków, z nowego tramwajowego połączenia do Dworca Zachodniego będzie korzystać ponad milion pasażerów rocznie.

Inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański

Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański

Śródmieście
Chopinowski tramwaj i pociąg metra

Chopinowski tramwaj i pociąg metra

Komunikacja

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tramwaje Warszawskie / Facebook

TAGI:
Inwestycje w WarszawieTramwaj
