Ochota

Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni

Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Stadion Skry
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Przez regulamin uczniowie szkół nie mogli realizować lekcji wychowania fizycznego na terenie nowego stadionu Skry. Teraz po interwencji stołecznego radnego Filipa Frąckowiaka (PiS) oraz naszym tekście przepisy będą zmienione. Skorzystają na tym dzieci.

- Jeden z zapisów regulaminu mówiący o tym, że nauczyciel nie może mieć pod opieką więcej niż piętnastu osób w grupie zostanie niebawem zmieniony - informuje naszą redakcję radny Filip Frąckowiak.

Miasto zmienia regulamin Skry

Radny dodał, że zapis dotyczący opłat za korzystanie ze stadionu - także dla uczniów, pozostanie niezmieniony. Jednak, jak przyznały władze stolicy - warszawskie szkoły posiadają wewnętrzny budżet na wynajem powierzchni w ramach lekcji wychowania fizycznego.

"W odpowiedzi na interpelację w sprawie zmiany Regulaminu Stadionu Lekkoatletycznego Ośrodka Nowa Skra, informuję, że Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa prowadzi obecnie prace nad jego aktualizacją. W ramach prowadzonych działań jednostka wprowadzi zmiany w zakresie punktu 8, dotyczącego liczby uczestników przypadających na jedną osobę prowadzącą zajęcia" - podała w odpowiedzi na interpelację radnego wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Kaznowska wskazała, że obiekty zarządzane przez miejskie ośrodki sportu i rekreacji są udostępniane szkołom prowadzonym przez miasto po wcześniejszej rezerwacji oraz na podstawie zawartych porozumień i obowiązujących cenników. "Ceny dla szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szczególności w związku z realizacją zajęć wychowania fizycznego mają charakter preferencyjny w porównaniu z opłatami obowiązującymi inne zorganizowane grupy" - zapewniła wiceprezydent.

Zgodnie z obowiązującym cennikiem Ośrodka Nowa Skra, opłata za godzinę najmu jednego toru bieżni sześciotorowej i ośmiotorowej wynosi odpowiednio:

  • dla podmiotów komercyjnych - 30 zł i 40 zł
  • dla szkół - 20 zł i 15 zł

Regulamin zabraniał korzystania uczniom ze stadionu

Decyzja o zmianie regulaminu nowej Skry to pokłosie interwencji w sprawie braku dostępności zmodernizowanego obiektu dla uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby w miejscu tym zrealizować lekcje WF-u. Choć nowy stadion miał być dostępny dla wszystkich warszawiaków, dotychczas nie każdy mógł swobodnie korzystać z kompleksu sportowego, w tym znajdującej się tam bieżni. Sprawę nagłośnił wówczas Filip Frąckowiak (PiS). Jak informowaliśmy, nauczyciele, którzy przychodzili z młodzieżą na zajęcia sportowe, napotykali przeszkodę nie do pokonania. Poza koniecznymi opłatami za wstęp na teren obiektu, obowiązywał limit osób przypadający na jednego opiekuna.

"W obecnym brzmieniu Regulamin Stadionu Lekkoatletycznego, punkty 5, 7, 8 traktują klasy szkolne tak samo, jak komercyjne grupy. Za obecność na stadionie klasa szkolna odbywająca lekcję WF musi zapłacić stawkę, która jest naliczana prywatnym podmiotom organizującym zajęcia. Dodatkowo, grupa nie może być większa niż 15 osób, co ogranicza korzystanie klasom, które w większości liczą więcej uczniów niż 15-stu" - pisał w interpelacji radny.

Alarmowaliśmy, że zdarzały się sytuacje, gdzie szkolne grupy ze względu na obowiązujący regulamin były wypraszane przez ochronę obiektu.

- Ochroniarze obiektu zgłaszają, że choćby chcieli, to nie mogą wpuścić tych dzieci na zajęcia. Sam byłem dwa razy świadkiem takiej sytuacji - opowiadał nam Filip Frąckowiak. - Ogranicza ich liczba osób. To jest niewykonalne w przypadku klasy, która na ogół jest znacznie liczniejsza, niż limit grup przewidziany w regulaminie.

Radny zaproponował zmianę regulaminu stadionu Skry tak, by zapis dotyczący opłat oraz maksymalnej liczby osób w grupie, na którą przypada jeden opiekun, nie dotyczył uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Bardzo cieszę się, że moja interpelacja została przyjęta. Dla mnie osobiście jest to budujące, że są sprawy ponadpolityczne, które są oczywiste i możemy tutaj pomóc - komentuje decyzję władz Warszawy radny.

Bieżnia, boisko, strefa rzutów i skoków, stadion rugby

Wyremontowany obiekt przy ulicy Wawelskiej 5 został oficjalnie otwarty 27 kwietnia. Na 13 hektarach nowej Skry powstał nie tylko profesjonalny stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną i prostą, ale także strefy do skoków (w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku) i rzutów (oszczep, kula, młot, dysk), jak również boisko do rugby z naturalną nawierzchnią i małą trybuną.

Pod trybuną w części lekkoatletycznej znajduje się zaplecze sportowe - szatnie, prysznice, sanitariaty, pomieszczenia dla trenerów i sędziów. Pomyślano też o ogólnodostępnej toalecie. Na terenie kompleksu są też ścieżki biegowe, urządzenia do treningu z płotkami i slalomów, siłownia plenerowa i drążki kalisteniczne.

To pierwsza inwestycja na odzyskanym w 2021 roku, po 13-letniej batalii sądowej, terenie. Jego główna "atrakcja" to zrujnowany stadion lekkoatletyczny, na którego modernizację ratusza na razie nie stać. Władze Warszawy spoglądają z nadzieją na ministerstwo sportu.

Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Boją się hałasu i zalewu aut. Awantura o niechcianą halę
Piotr Bakalarski
Wyschnięta fosa w Forcie Bemowo
Jest fosa, nie ma wody. Wodowskazy stoją w błocie
Bemowo

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

