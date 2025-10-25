Kiedyś przyciągały tłumy, dziś to kompletna ruina. Te zdjęcia robią wrażenie

Kluczowe fakty:
- U zbiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku ze Szczęśliwicką znajdują się pozostałości basenów Warszawskiego Ośrodku Wypoczynku "Wisła".
- Kompleks zaprojektował w latach 60. Stanisław Barylski. Architekturę tworzyły beton i stal. Mimo pozornej prostoty, nie brakowało w nim autorskich detali.
- Dziś zrujnowany kompleks, zarządzany przez miejski podmiot - Aktywną Warszawę, jest wyłączony z użytkowania.
- Podjęto kroki w sprawie zmiany planu miejscowego, by można tu było wybudować nowy basen, ale już taki z dachem.
Letnie baseny przy ulicy Wery Kostrzewy (obecnie Bitwy Warszawskiej) zostały otwarte w połowie lat 60. XX wieku. Po opanowaniu najpoważniejszych zniszczeń wojennych miasto mogło sobie pozwolić na inwestycje w sport, rekreację, rozrywkę. Jednym z takich obiektów był kompleks na Ochocie, którym zarządzał Warszawski Ośrodek Wypoczynku "Wisła".