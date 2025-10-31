"Będzie więcej autobusów i tramwajów" Źródło: TVN24

W związku z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w Warszawie, czyli czasem kiedy wielu mieszkańców stolicy odwiedza groby swoich bliskich, wprowadzono szereg zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Niektóre ulice zostały udostępnione tylko autobusom komunikacji miejskiej, taksówkom i pojazdom posiadaczy identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Linie cmentarne

Wszystkich Świętych na drogach w Warszawie

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych we Wszystkich Świętych pojawią się na ulicach między 7.00 a 19.00, a w Dzień Zaduszny będą jeździć od 9.00 do 17.00. Wyjątkiem są linie, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego autobusy linii C11 i C22 w oba dni będą jeździły dwie godziny dłużej, a linii C09, C12 i C51 dłużej o godzinę.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierujemy pojazdy o większej pojemności. Uruchomione będą dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki autobusowe "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, 1 i 2 listopada będą obowiązywały jako stałe – autobusy będą się na nich zatrzymywały bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby przez pasażerów.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 120, 122, 131, 136, 139, 156, 161, 167, 169, 173, 180, 181, 183, 184, 191, 203, 210, 211, 250, 251, 409, 414, 500, 527, 713, 721, 731, 737, 739, L-4, L-5, L38, L39, N14, N41, N64.

Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do cmentarza Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu. Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 129, 142, 173, 178, 183, 187, 189, 191, 193, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 711, 727, 728, 737, L-4.

"W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice 1 listopada wyjedzie ponad 1300 autobusów i prawie 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - przekazał ZTM.

Metro i tramwaje wspomogą transport

"Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2, natomiast 2 listopada w godzinach 9.00 – 17.00 linia M1 będzie jeździła co 4 minuty 30 sekund, a linia M2 co 5 minut. Poza tymi godzinami metro będzie kursowało według rozkładu niedzielnego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje w oba świąteczne dni będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii: 3, 26, 110, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 527, 709, 727, 731.

Tramwaje linii 25 będą jeździły na trasie obowiązującej w dni powszednie, czyli między Inowłodzką a placem Starynkiewicza; nie będzie kursów skróconych linii 16 (Miasteczko Wilanów – Stawki). Wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu. Cmentarz Północny

Jak informowaliśmy, w okolicy cmentarza Północnego w sobotę i niedzielę zamknięte zostaną ulice: Wólczyńska, Arkuszowa, Nocznickiego, Wóycickiego oraz Opłotek i Palisadowa. Na ulicy Wóycickiego, od Pułkowej do Żubrowej, kierowcy przejadą tylko w stronę cmentarza. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Istotne zmiany zostaną wprowadzone również w parkowaniu - samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci. W tych dniach kierowcynie będą mogli zatrzymywać się na ulicach: Wólczyńskiej od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza, Estrady od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej i Palisadowej.

Samochody będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza. Do miejsc postojowych przy bramie północnej kierowcy dojadą ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej, do bramy zachodniej ulicą Estrady, a do parkingu przy bramie południowej ulicami Estrady i Wólczyńską.

Na cmentarz, pod bramę główną (ul. Wóycickiego) najlepiej dojechać autobusami C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, 181, 250, M1 + C09, pod bramę południową ul. Wólczyńska): C09, C13, C14, C40, C50, C56, C70, C84, C88, 181, 250, 409, M1 + C40 a pod zachodnią (ul. Estrady): C40, C50, 250, 409, M1 + C40.

Cmentarz Bródnowski

W okolicy cmentarza Bródnowskiego zamknięte będą: wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (kierowcy przejadą przez rondo), 11 Listopada, rondo Żaba i św. Wincentego. Kierowcy nie wjadą też w Odrowąża i Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką, Kołową, Gościeradowską.

Kierowców będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu na części ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej, Ogińskiego i Smoleńskiej. Zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał na Borzymowskiej, Smoleńskiej, Witebskiej Staniewickiej, Pożarowej, Rembielińskiej i Chodeckiej.

Samochody będzie można zaparkować na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).

Na cmentarz od ul. św. Wincentego dojadą: C11, C13, C20, C69,M2 + C27/120/156/169/500, od ul. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 a od ul. Chodeckiej: C26, C56, 156, 169, 414.

Cmentarz Powązkowski i Wojskowy

W rejonie cmentarzy Powązkowskiego i Wojskowego zamknięte będą: Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej oraz w części jezdni Okopowej. Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na części Elbląskiej, Krasińskiego, Tatarskiej i Ostroroga, Wawrzyszewskiej i św. Stanisława. Z kolei na ulicy Piaskowej kierowcy pojadą w dwóch kierunkach. Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na Powązkowskiej od ulicy Rydygiera do Burakowskiej, Krasińskiego od ulicy Elbląskiej do Broniewskiego i Piaskowej.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a ulicą Krasińskiego), Okopowej (na jezdni w kierunku Żoliborza), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Na cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny) najlepiej dojechać autobusami C11, C12, C14, C22, C51, C90, 180, 186, 191, 414, M1 + C11 a na cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C13 (rondo Zgrupowania AK "Radosław"), C22, C51, C70, C88 (rondo Zgrupowania AK "Radosław"), C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej).

Rembertów i Marysin

W okolicy cmentarzy w Rembertowie i Marysinie zamknięte zostaną ulice: Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej i Korkowa przy cmentarzu. Wyłączone z parkowania będą Grzybowa, Dokerów, Zygmunta III oraz Działyńczyków.

Na cmentarz w Rembertowie dojadą autobusy C15, 115, 183, 514, a cmentarz w Marysinie Wawerskim: C15, 115, 173, 520 (do pętli Marysin).

Cmentarz na Tarchominie

W okolicy cmentarza na Tarchominie zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji). Natomiast wyłączone z parkowania będą ulice: Mehoffera, Pomorska i Milenijna.

Dojadą tam autobusy linii C26, 133, 211.

Nekropolie we Włochach i Ursusie

We Włochach i w Ursusie, w okolicy cmentarzy, zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 czerwca 1989 r. Na ulicy Orłów Piastowskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu – od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.

Na cmentarz w Ursusie dojadą autobusy linii C89, 129, 178, 187, 191, 517, a we Włochach: C89, 129, 178, 187, 189, 191, 517.

Cmentarz Wolski

W okolicy cmentarza Wolskiego zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego oraz Pustola. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Na cmentarz Wolski najlepiej dojechać liniami: C1, C6, C12, C84, 105, 194, 197, 713, 716, 10, 11, 13, 26, 27, M2+10/11/13/26/27/C1/C6.

Wilanów i Mokotów

Na Wilanowie nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny. Na cmentarz Wilanowski dojadą autobusy C89, 116, 131, 164, 180, 251, 263, 519.

W okolicy cmentarzy na Służewie i Czerniakowskiego nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.

Na cmentarz Czerniakowski dowiozą autobusy linii 108, 131, 163, 172, 180, 185, 187, 189 a na Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1.

Pozostałe cmentarze

Z kolei na cmentarz Wawrzyszewski najlepiej dojechać C13, C56, C70, C84, C88, 110, 114, 116, 203, 210, 250, 409, 26, 33, M1 + 26/33

Na cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 + 727/C37, M1 + 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Na cmentarz Żydowski (przy ul. Okopowej) dowiozą C1, 1, 22, 27, M2 + 1/22, cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 + 24, a cmentarz Prawosławny: C84, 167.

Do Palmir kursować będzie linia C81 a dojechać do niej będzie można metrem M1 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone).

Na cmentarze w Powsinie najlepiej dojechać autobusami linii 139, 251, 710, 742, w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739, w Gołąbkach: 177, 194, w Zerzniu: C15, 142, 702, w Radości: 161, 213 a w Aleksandrowie: 115, 142, 161.