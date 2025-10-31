Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Ponad 1300 autobusów i prawie 300 tramwajów. Tak dojedziesz na cmentarze

1 i 2 listopada wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii
"Będzie więcej autobusów i tramwajów"
Źródło: TVN24
We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny mieszkańców Warszawy na cmentarze dowiozą dodatkowe linie autobusowe i tramwaje. Zwiększy się częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej. Część ulic zmieni się w parkingi, a na innych zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

W związku z dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym w Warszawie, czyli czasem kiedy wielu mieszkańców stolicy odwiedza groby swoich bliskich, wprowadzono szereg zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Niektóre ulice zostały udostępnione tylko autobusom komunikacji miejskiej, taksówkom i pojazdom posiadaczy identyfikatorów "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Linie cmentarne
Linie cmentarne

Wszystkich Świętych na drogach w Warszawie

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych we Wszystkich Świętych pojawią się na ulicach między 7.00 a 19.00, a w Dzień Zaduszny będą jeździć od 9.00 do 17.00. Wyjątkiem są linie, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy i dlatego autobusy linii C11 i C22 w oba dni będą jeździły dwie godziny dłużej, a linii C09, C12 i C51 dłużej o godzinę.

Poza liniami specjalnymi dojazd na cmentarze będzie możliwy także autobusami i tramwajami regularnych linii, dlatego wiele z nich będzie kursowało częściej, a do ich obsługi skierujemy pojazdy o większej pojemności. Uruchomione będą dodatkowe przystanki autobusowe w pobliżu cmentarzy. Przystanki autobusowe "na żądanie", które są w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy, 1 i 2 listopada będą obowiązywały jako stałe – autobusy będą się na nich zatrzymywały bez konieczności sygnalizacji takiej potrzeby przez pasażerów.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 103, 106, 120, 122, 131, 136, 139, 156, 161, 167, 169, 173, 180, 181, 183, 184, 191, 203, 210, 211, 250, 251, 409, 414, 500, 527, 713, 721, 731, 737, 739, L-4, L-5, L38, L39, N14, N41, N64.

Podróżowanie autobusami dojeżdżającymi do cmentarza Południowego w Antoninowie (727, 737, C37, C47) oraz do Palmir (C81) będzie możliwe z biletami ważnymi na 1. strefę na całej trasie przejazdu. Dodatkowo na wybranych przystankach "na żądanie" bez konieczności sygnalizowania przez pasażerów będą się zatrzymywały autobusy linii: 115, 129, 142, 173, 178, 183, 187, 189, 191, 193, 514, 702, 703, 706, 707, 709, 711, 727, 728, 737, L-4.

"W sumie, razem z normalnymi liniami autobusowymi i tramwajowymi, na stołeczne ulice 1 listopada wyjedzie ponad 1300 autobusów i prawie 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie sprawnie i bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze" - przekazał ZTM.

Metro i tramwaje wspomogą transport

"Znaczną część ruchu weźmie na siebie metro, które 1 listopada w okresie największego zainteresowania przejazdami będzie kursować co 3 minuty na linii M1 i co 3 minuty i 30 sekund na linii M2, natomiast 2 listopada w godzinach 9.00 – 17.00 linia M1 będzie jeździła co 4 minuty 30 sekund, a linia M2 co 5 minut. Poza tymi godzinami metro będzie kursowało według rozkładu niedzielnego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje w oba świąteczne dni będą kursowały podstawowo według sobotniego rozkładu jazdy, a autobusy według rozkładów dnia świątecznego, przy czym zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii: 3, 26, 110, 161, 173, 180, 181, 183, 189, 191, 211, 409, 527, 709, 727, 731.

Tramwaje linii 25 będą jeździły na trasie obowiązującej w dni powszednie, czyli między Inowłodzką a placem Starynkiewicza; nie będzie kursów skróconych linii 16 (Miasteczko Wilanów – Stawki). Wybrane linie autobusowe i tramwajowe będą obsługiwane przez pojazdy o większej pojemności.

Zamknięte ulice, zmiany w parkowaniu. Cmentarz Północny

Jak informowaliśmy, w okolicy cmentarza Północnego w sobotę i niedzielę zamknięte zostaną ulice: Wólczyńska, Arkuszowa, Nocznickiego, Wóycickiego oraz Opłotek i Palisadowa. Na ulicy Wóycickiego, od Pułkowej do Żubrowej, kierowcy przejadą tylko w stronę cmentarza. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Pułkowej w Dzierżoniowską.

Istotne zmiany zostaną wprowadzone również w parkowaniu - samochód będzie można zostawić na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierowali policjanci. W tych dniach kierowcynie będą mogli zatrzymywać się na ulicach: Wólczyńskiej od Estrady do parkingu przy południowej bramie cmentarza, Estrady od ulicy Palisadowej do Wólczyńskiej i Palisadowej.

Samochody będzie można zostawić na parkingach przy bramach cmentarza. Do miejsc postojowych przy bramie północnej kierowcy dojadą ulicą Wóycickiego od strony Pułkowej, do bramy zachodniej ulicą Estrady, a do parkingu przy bramie południowej ulicami Estrady i Wólczyńską.

Na cmentarz, pod bramę główną (ul. Wóycickiego) najlepiej dojechać autobusami C09, C13, C14, C50, C56, C70, C84, C88, 181, 250, M1 + C09, pod bramę południową ul. Wólczyńska): C09, C13, C14, C40, C50, C56, C70, C84, C88, 181, 250, 409, M1 + C40 a pod zachodnią (ul. Estrady): C40, C50, 250, 409, M1 + C40.

Cmentarz Bródnowski

W okolicy cmentarza Bródnowskiego zamknięte będą: wiadukt nad rondem Starzyńskiego w kierunku Targówka (kierowcy przejadą przez rondo), 11 Listopada, rondo Żaba i św. Wincentego. Kierowcy nie wjadą też w Odrowąża i Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty, Chodecką, Kołową, Gościeradowską.

Kierowców będzie obowiązywać jeden kierunek ruchu na części ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej, Ogińskiego i Smoleńskiej. Zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał na Borzymowskiej, Smoleńskiej, Witebskiej Staniewickiej, Pożarowej, Rembielińskiej i Chodeckiej.

Samochody będzie można zaparkować na ulicach Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i Ogińskiego) i Wysockiego (od Bartniczej do Syrokomli).

Na cmentarz od ul. św. Wincentego dojadą: C11, C13, C20, C69,M2 + C27/120/156/169/500, od ul. Odrowąża: C1, C4, C6, 1, 3, 4, 25 a od ul. Chodeckiej: C26, C56, 156, 169, 414.

Cmentarz Powązkowski i Wojskowy

W rejonie cmentarzy Powązkowskiego i Wojskowego zamknięte będą: Powązkowska od Trasy AK do Krasińskiego oraz od Duchnickiej do Okopowej oraz w części jezdni Okopowej. Jeden kierunek ruchu będzie obowiązywał na części Elbląskiej, Krasińskiego, Tatarskiej i Ostroroga, Wawrzyszewskiej i św. Stanisława. Z kolei na ulicy Piaskowej kierowcy pojadą w dwóch kierunkach. Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał na Powązkowskiej od ulicy Rydygiera do Burakowskiej, Krasińskiego od ulicy Elbląskiej do Broniewskiego i Piaskowej.

Parkingi zostaną wytyczone na ulicach: Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy placem Niemena a ulicą Krasińskiego), Okopowej (na jezdni w kierunku Żoliborza), Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

Na cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny) najlepiej dojechać autobusami C11, C12, C14, C22, C51, C90, 180, 186, 191, 414, M1 + C11 a na cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C13 (rondo Zgrupowania AK "Radosław"), C22, C51, C70, C88 (rondo Zgrupowania AK "Radosław"), C90, 180, 191, 409, M1 + C11, (C1, 1, 22, 27 – do ulicy Okopowej).

Rembertów i Marysin

W okolicy cmentarzy w Rembertowie i Marysinie zamknięte zostaną ulice: Grzybowa od ulicy Zygmunta III do Sosnowej i Korkowa przy cmentarzu. Wyłączone z parkowania będą Grzybowa, Dokerów, Zygmunta III oraz Działyńczyków.

Na cmentarz w Rembertowie dojadą autobusy C15, 115, 183, 514, a cmentarz w Marysinie Wawerskim: C15, 115, 173, 520 (do pętli Marysin).

Cmentarz na Tarchominie

W okolicy cmentarza na Tarchominie zamknięta będzie ulica Mehoffera od Ordonówny do Myśliborskiej (przejadą tędy tylko dojeżdżający do posesji). Natomiast wyłączone z parkowania będą ulice: Mehoffera, Pomorska i Milenijna.

Dojadą tam autobusy linii C26, 133, 211.

Nekropolie we Włochach i Ursusie

We Włochach i w Ursusie, w okolicy cmentarzy, zamknięta będzie ulica Ryżowa od skrzyżowania z ulicami Kleszczową i Solipską do alei 4 czerwca 1989 r. Na ulicy Orłów Piastowskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Z kolei na ulicy Elżbiety Rakuszanki będzie jeden kierunek ruchu – od Orłów Piastowskich w stronę Śmigielskiej.

Na cmentarz w Ursusie dojadą autobusy linii C89, 129, 178, 187, 191, 517, a we Włochach: C89, 129, 178, 187, 189, 191, 517.

Cmentarz Wolski

W okolicy cmentarza Wolskiego zamknięta będzie ulica Fort Wola. Wjadą tu tylko dojeżdżający do posesji. Jeden kierunek będzie na ulicach: Sowińskiego oraz Pustola. Z kolei z ulicy Szulborskiej nie będzie można skręcić w Sowińskiego w stronę cmentarza.

Na cmentarz Wolski najlepiej dojechać liniami: C1, C6, C12, C84, 105, 194, 197, 713, 716, 10, 11, 13, 26, 27, M2+10/11/13/26/27/C1/C6.

Wilanów i Mokotów

Na Wilanowie nie będzie można zaparkować na ulicy Przyczółkowej od Andrutowej do Drewny. Na tym fragmencie kierowcy przejadą tylko w kierunku Drewny. Na cmentarz Wilanowski dojadą autobusy C89, 116, 131, 164, 180, 251, 263, 519.

W okolicy cmentarzy na Służewie i Czerniakowskiego nie będzie można zaparkować na ulicach Wałbrzyskiej i Powsińskiej wzdłuż murów cmentarzy.

Na cmentarz Czerniakowski dowiozą autobusy linii 108, 131, 163, 172, 180, 185, 187, 189 a na Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C89, 189, 193, M1.

Pozostałe cmentarze

Z kolei na cmentarz Wawrzyszewski najlepiej dojechać C13, C56, C70, C84, C88, 110, 114, 116, 203, 210, 250, 409, 26, 33, M1 + 26/33

Na cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727, 737, M1 + 727/C37, M1 + 737. W autobusach linii 727, 737, C37 i C47 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Na cmentarz Żydowski (przy ul. Okopowej) dowiozą C1, 1, 22, 27, M2 + 1/22, cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany: 20, 23, 24, M2 + 24, a cmentarz Prawosławny: C84, 167.

Do Palmir kursować będzie linia C81 a dojechać do niej będzie można metrem M1 (kursowanie autobusów linii 800 będzie zawieszone).

Na cmentarze w Powsinie najlepiej dojechać autobusami linii 139, 251, 710, 742, w Pyrach: 209, 709, 715, 727, 737, 739, w Gołąbkach: 177, 194, w Zerzniu: C15, 142, 702, w Radości: 161, 213 a w Aleksandrowie: 115, 142, 161.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach

Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach

Wola
Bezpieczeństwo na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę

Bezpieczeństwo na cmentarzach. Na co zwrócić uwagę

Śródmieście

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM

Udostępnij:
TAGI:
Wszystkich ŚwiętychUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Ogromny stelaż na reklamę
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
Wola
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
Praga Południe
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
Mokotów
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki przed Dworcem Centralnym
Śródmieście
Spór o fragment terenu Skry
Spór o cenną działkę. Padły mocne słowa. "Fortele prawne i działania pozaprawne"
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach na trasie S2
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
Wawer
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"
Praga Południe
Ciężarówka wywróciła się na S7 pod Grójcem
Wywrócona ciężarówka na S7
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami
Wjechał w drzewo, zginął
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego. 49 interwencji
Mokotów
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Wypadek motocyklisty na Puławskiej
Ursynów
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
TVN24
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie w pobliżu lotniska
Ulice
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
Bielany
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech samochodów na trasie S2 i ogromne utrudnienia
Włochy
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
Wola
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki