Tutaj skończy się metro. Już widać konstrukcję ogromnego "garażu"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wmurował kamień węgielny w budynku Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Będzie to ogromny "garaż" dla pociągów drugiej i trzeciej linii metra.

Stacja Techniczno-Postojowa Karolin będzie południową odpowiedniczką stacji na Kabatach. Będzie służyć do kompleksowej obsługi pociągów metra i zarządzania linią. STP Kabaty jest zbyt mała, by obsłużyć rozbudowywany system podziemnej kolejki.

- Mimo niesprzyjających warunków prace przy budowie stale postępują. Dotrze tu sieć podziemna samej kolejki, natomiast potrzebne jest również zaplecze warsztatowe i gospodarcze - a to wszystko na 30 hektarach terenu. Ta stacja postojowa jest naprawdę duża, a inwestycja imponująca. Jest potrzebna do obsługi drugiej linii, ale również do obsługi pierwszego etapu trzeciej linii, którą niedługo zaczniemy projektować - mówił podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, cytowany w komunikacie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.