"Stan jezdni jest krytyczny. Ordona nadaje się jedynie do natychmiastowego remontu"

Ulica Ordona jest w krytycznym stanie technicznym – twierdzą wolscy radni. W przyjętym podczas sesji stanowisku apelują do zarządu dzielnicy o wystąpienie do Rady Warszawy w sprawie pieniędzy na remont ulicy. Szacowany koszt przebudowy to 10 milionów złotych.

Brukowana ulica Ordona znajduje się na Odolanach. Kiedyś były to niezurbanizowane tereny kolejowe, obecnie jak grzyby po deszczu wyrastają tam nowe osiedla mieszkaniowe. W okolicy powstały place zabaw dla najmłodszych, biblioteka, a także przedszkole.

Niestety, jeździ tam też znacznie więcej nie tylko osobowych samochodów, które zniszczyły starą nieremontowaną od lat ulicę.

Stanowisko radnych

- Jej północna część przeszła kilka lat temu remont, jednak problem zaczyna się od połowy ulicy aż do Gniewkowskiej – mówi wolski radny Krystian Wilk. - Mieszczą się tam siedziby firm, do których ciągle dojeżdżają samochody ciężarowe. Efekt jest taki, że stan jezdni jest krytyczny i nadaje się jedynie do natychmiastowego remontu – dodaje.

Podczas odbywającej się 1 lipca sesji rady dzielnicy, radni przyjęli stanowisko, "w którym obligują Zarząd Dzielnicy Wola do wystąpienia do Rady Warszawy z prośbą o natychmiastowe zabezpieczenie dla odpowiedzialnego za remont Zarządu Dróg Miejskich, środków na ten cel" - przekazał w komunikacie dzielnicowy ratusz. Szacowany koszt przebudowy to 10 milionów złotych.

Problem jest znany burmistrzowi Woli Krzysztofowi Strzałkowskiemu. "Bardzo się cieszę, że rada Woli podjęła tak zdecydowane kroki. Dzięki temu nasz głos w tej sprawie będzie mocniejszy i mam nadzieję, że w miejskiej kasie znajdą się środki na tak potrzebną inwestycję" – dodał burmistrz.

Autor:kz

Źródło: PAP