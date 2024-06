Sezon wakacyjny dopiero się rozpoczyna, a niektórym już udało się zrujnować urlopowe plany "żartami". Tylko na mazowieckich lotniskach było kilku takich "dowcipnisiów". Przepraszali, ale było na to za późno. Za każdym razem kończyło się to tak samo: wstydem wobec innych pasażerów, wycofaniem z rejsu i mandatem "na pamiątkę".

Do ostatniego takiego zdarzenia doszło w czwartek, 20 czerwca, na Lotnisku Chopina. Jeden z pasażerów, który miał lecieć do Maroka, oznajmił, że w bagażu ma dynamit. Natychmiast został odizolowany od innych podróżnych i wylegitymowany, a jego bagaż dokładnie sprawdzony. - 48-latek przeprosił za swoje zachowanie przyznając, że niefortunnie zażartował. W związku z popełnionym wykroczeniem nie ominął go jednak mandat karny i niestety został także wycofany z rejsu i z odprawy paszportowej - zaznaczyła kpt. Dagmara Bielec, oficer prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.