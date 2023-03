Pojemniki z niebezpiecznymi dla środowiska substancjami chemicznymi porzucone w puszczy

Z etykiet wynikało, że w środku mogą być szkodliwe dla środowiska chemikalia, głównie rozpuszczalniki i silne odtłuszczacze. Kilka dni później próbki substancji zostały pobrane do specjalistycznej analizy. W środę Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował o ich wynikach.

- W jednej z próbek ujawniono występowanie acetonu – przekazał rzecznik instytucji. Zaznaczył, że aceton to łatwopalny organiczny związek znany jako rozpuszczalnik. Wykorzystuje się go m.in. podczas produkcji leków, środków czyszczących, lakierów, barwników i farb. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Mieszanina różnych związków chemicznych

W pozostałych pięciu próbkach nie zidentyfikowano żadnych substancji, co – według rzecznika - nie świadczy o ich braku. - Wynik "nie zidentyfikowano" świadczy o tym, że zawartość próbki stanowi mieszanina różnych związków chemicznych, przy jednoczesnym braku substancji dominującej (powyżej 40 proc.), co uniemożliwia dokonanie prawidłowego oznaczenia – wyjaśnił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Brandysiewicz wskazał, że zapach pochodzący z otwartych pojemników świadczy jednak o zawartości w nich rozpuszczalników organicznych, co znajduje zresztą potwierdzenie w próbce zidentyfikowanej.