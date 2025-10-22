W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik

W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Akademik powstaje w miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stał biało-granatowy biurowiec Curtis Plaza. Był on jednym z pierwszych budynków w stolicy, stworzonych z myślą o pracy w tak zwanym open-space. Wzniesiono go na początku lat 90. na rogu Wołoskiej i Domaniewskiej. Jego pojawienie się zapoczątkowało rozrost dzielnicy biurowców na Służewcu Przemysłowym, zwanej przez wielu Mordorem.

Obecnie ta część Mokotowa zmienia się. Firmy przenoszą się do innych lokalizacji, a zagłębie biurowców ustępuje miejsca kolejnym inwestycjom mieszkaniowym. Podobny los podzieliły między innymi budynki Mars, Merkury, Jupiter i Galaxy, po przeciwnej stronie Wołoskiej. Dziś rośnie tam nowe osiedle. Z tego powodu zniknęła też słynna kładka przy Westfield Mokotów (dawniej Galerii Mokotów), bo deweloper zobowiązał się do budowy naziemnego przejścia dla pieszych i nowej drogi dla rowerów.

Ponad pół tysiąca miejsc noclegowych

Inwestorem prywatnego akademika są właściciele sieci StudentSpace, czyli firmy Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment. Poinformowali oni, że właśnie rozpoczęła się jego budowa.

Docelowo budynek będzie miał osiem kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Znajdzie się w nim ponad pół tysiąca miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje będą w pełni umeblowane i będą posiadały łazienki i aneksy kuchenne

Budowa prywatnego akademika przy Wołoskiej

W komunikacie prasowym czytamy, że parterze powstanie miejsce na lokale usługowe i przestrzenie wspólne dla studentów, takie jak strefy nauki, wspólne kuchnie czy przestrzenie rekreacyjne i zaplecze fitness. Inwestor przewiduje też powstanie parkingu i dostępność usług na żądanie, takich jak sprzątanie czy wypożyczanie sprzętu.

"Budynek, który przejdzie certyfikacje BREEAM, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, inteligentne technologie budowlane oraz energooszczędne rozwiązania, minimalizując swój wpływ na środowisko" - podano.

Jego otwarcie planowane jest w październiku 2026 roku.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się między innymi budynki Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej czy Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Akademik StudentSpace przy Wołoskiej (wizualizacja)

"Młodsze pokolenie studentów ma jasno określone wymagania"

Przedstawiciele inwestorów przekonują, że budowa akademika przy Wołoskiej odzwierciedla szerszą zmianę w tej części Mokotowa w "dynamiczną dzielnicę o mieszanym charakterze - łączącą funkcje mieszkaniowe, edukacyjne i komercyjne".

- Młodsze pokolenie studentów ma jasno określone wymagania - szukają akademików z wysoką jakością, interesującym designem, bliskością usług i rozrywki oraz dobrą komunikacją z uczelniami. Spełniamy te oczekiwania w stu procentach, tworząc miejsca, które nie tylko oferują nocleg, ale i odpowiadają na potrzeby studenckiej społeczności - zaznacza cytowany w komunikacie Rafał Mazurczak, Członek Zarządu i COO Echo Investment.

Pierwszy prywatny akademik sieci StudentSpace został otwarty w październiku tego roku w Krakowie. Nie jest to jedyna taka inwestycja w stolicy. Na Mokotowie podobny budynek powstaje przy alei Wilanowskiej. A już dziś funkcjonuje Sched Living przy Smyczkowej. Według portalu otouczelnie.pl w Warszawie obecnie funkcjonuje 11 akademików należących do państwowych uczelni. Studenci mogą także skorzystać z ofert kilkunastu prywatnych podmiotów, m.in. Student Depot, Basecamp, Studio Campus.

