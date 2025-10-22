Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Mokotów

W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik

W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prywatny inwestor buduje akademik przy Wołoskiej. W budynku znajdzie się ponad pół tysiąca komercyjnych miejsc noclegowych. Nieruchomość powstaje na działce po biurowcu, który w latach 90. dał początek dzielnicy zwanej później nieformalnie Mordorem.

Akademik powstaje w miejscu, gdzie jeszcze do niedawna stał biało-granatowy biurowiec Curtis Plaza. Był on jednym z pierwszych budynków w stolicy, stworzonych z myślą o pracy w tak zwanym open-space. Wzniesiono go na początku lat 90. na rogu Wołoskiej i Domaniewskiej. Jego pojawienie się zapoczątkowało rozrost dzielnicy biurowców na Służewcu Przemysłowym, zwanej przez wielu Mordorem.

Obecnie ta część Mokotowa zmienia się. Firmy przenoszą się do innych lokalizacji, a zagłębie biurowców ustępuje miejsca kolejnym inwestycjom mieszkaniowym. Podobny los podzieliły między innymi budynki Mars, Merkury, Jupiter i Galaxy, po przeciwnej stronie Wołoskiej. Dziś rośnie tam nowe osiedle. Z tego powodu zniknęła też słynna kładka przy Westfield Mokotów (dawniej Galerii Mokotów), bo deweloper zobowiązał się do budowy naziemnego przejścia dla pieszych i nowej drogi dla rowerów.

Ponad pół tysiąca miejsc noclegowych

Inwestorem prywatnego akademika są właściciele sieci StudentSpace, czyli firmy Signal Capital Partners, Griffin Capital Partners i Echo Investment. Poinformowali oni, że właśnie rozpoczęła się jego budowa.

Docelowo budynek będzie miał osiem kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Znajdzie się w nim ponad pół tysiąca miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje będą w pełni umeblowane i będą posiadały łazienki i aneksy kuchenne

Budowa prywatnego akademika przy Wołoskiej
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W komunikacie prasowym czytamy, że parterze powstanie miejsce na lokale usługowe i przestrzenie wspólne dla studentów, takie jak strefy nauki, wspólne kuchnie czy przestrzenie rekreacyjne i zaplecze fitness. Inwestor przewiduje też powstanie parkingu i dostępność usług na żądanie, takich jak sprzątanie czy wypożyczanie sprzętu.

"Budynek, który przejdzie certyfikacje BREEAM, będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, inteligentne technologie budowlane oraz energooszczędne rozwiązania, minimalizując swój wpływ na środowisko" - podano.

Jego otwarcie planowane jest w październiku 2026 roku.

W sąsiedztwie inwestycji znajdują się między innymi budynki Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej czy Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Akademik StudentSpace przy Wołoskiej (wizualizacja)
Akademik StudentSpace przy Wołoskiej (wizualizacja)
Źródło: Materiały inwestora

"Młodsze pokolenie studentów ma jasno określone wymagania"

Przedstawiciele inwestorów przekonują, że budowa akademika przy Wołoskiej odzwierciedla szerszą zmianę w tej części Mokotowa w "dynamiczną dzielnicę o mieszanym charakterze - łączącą funkcje mieszkaniowe, edukacyjne i komercyjne".

- Młodsze pokolenie studentów ma jasno określone wymagania - szukają akademików z wysoką jakością, interesującym designem, bliskością usług i rozrywki oraz dobrą komunikacją z uczelniami. Spełniamy te oczekiwania w stu procentach, tworząc miejsca, które nie tylko oferują nocleg, ale i odpowiadają na potrzeby studenckiej społeczności - zaznacza cytowany w komunikacie Rafał Mazurczak, Członek Zarządu i COO Echo Investment.

Pierwszy prywatny akademik sieci StudentSpace został otwarty w październiku tego roku w Krakowie. Nie jest to jedyna taka inwestycja w stolicy. Na Mokotowie podobny budynek powstaje przy alei Wilanowskiej. A już dziś funkcjonuje Sched Living przy Smyczkowej. Według portalu otouczelnie.pl w Warszawie obecnie funkcjonuje 11 akademików należących do państwowych uczelni. Studenci mogą także skorzystać z ofert kilkunastu prywatnych podmiotów, m.in. Student Depot, Basecamp, Studio Campus.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym przygląda się prokurator
Katarzyna Kędra
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Dariusz Gałązka
Szkoła przy ulicy Konstruktorskiej na Mokotowie
Na Mokotowie powstała nowoczesna szkoła. Sfinansował ją deweloper
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
AkademikInwestycje w WarszawieRynek mieszkaniowy
Czytaj także:
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
Ursynów
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
Okolice
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
Śródmieście
Straż Graniczna na lotnisku
Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych
Włochy
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Śródmieście
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
Okolice
Adam Strzembosz
Ostatnie pożegnanie prof. Adama Strzembosza. Spocznie na Starych Powązkach
Żoliborz
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
Okolice
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
Okolice
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Śródmieście
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Dariusz Gałązka
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Okolice
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Śródmieście
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Śródmieście
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz
70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka
Okolice
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Mieszkańców Pragi Północ obudziły strażackie syreny
Praga Północ
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Śródmieście
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
Komunikacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki