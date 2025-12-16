Sprzeczka skończyła się użyciem noża. 37-latkiem odpowie za usiłowanie zabójstwa

Zatrzymany 37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa Źródło: KRP Warszawa II

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z ustaleń mokotowskiej policji wynika, że w lokalu przy ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy 46-latkiem a 37-latkiem doszło do sprzeczki, która przerodziła się w brutalny atak.

Ranił nożem 45-latka

"Sprawca, posługując się nożem, kilkukrotnie ranił pokrzywdzonego, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia" - opisała w komunikacie aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany Źródło: KRP Warszawa II

Jak dodała, na miejsce skierowano patrole policji oraz pogotowie. Ratownicy udzielili poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie przetransportowali 46-latka do szpitala. Policjanci rozpoczęli poszukiwanie agresora.

Znaleźli podejrzanego

Kilka godzin po zdarzeniu dotarli do mieszkania, w którym przebywał podejrzany. Jak podała Haberska, w lokalu 37-latka znaleziono nóż użyty podczas ataku.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd aresztował go na trzy miesiace.