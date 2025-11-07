Logo TVN Warszawa
Warszawa
Mokotów

Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy

Park Akcji "Burza"
Park Akcji Burza po rewitalizacji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Polska ma reprezentanta w prestiżowym konkursie Green Cities Europe Award 2025. Został nim niedawno zmodernizowany Park Akcji "Burza" wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego.

"Park Akcji 'Burza' wraz z Kopcem Powstania Warszawskiego walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy w konkursie Green Cities Europe Award 2025" - ogłosił Zarząd Zieleni.

Green Cities Europe Award to jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień, promujących zrównoważony rozwój miast, zieloną infrastrukturę i bioróżnorodność. "Co roku konkurs prezentuje najbardziej inspirujące realizacje z całego kontynentu" - podali stołeczni ogrodnicy.

Park Akcji "Burza" konkurował w sumie z dziewiętnastoma projektami, które zostały w tym roku zgłoszone do polskiej edycji konkursu. Ich wspólnym celem jest tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom i naturze.

Tegoroczna edycja jest już szóstą. W głównym konkursie bierze udział tylko osiem projektów z ośmiu krajów, takich jak: Polska, Belgia, Bułgaria, Węgry, Francja, Holandia, Szwecja i Niemcy. Zwycięzca zostanie wyłoniony w styczniu przyszłego roku podczas ceremonii wręczenia nagród na targach IPM Essen w Niemczech.

Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Źródło: Zarząd Zieleni
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Źródło: Zarząd Zieleni
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Źródło: Zarząd Zieleni
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Źródło: Zarząd Zieleni
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza"
Źródło: Zarząd Zieleni

Park Akcji "Burza" w nowej odsłonie

Rewitalizacja Parku Akcji "Burza" na Mokotowie zakończyła się w lipcu 2023 roku. Wiele miejsc w wyremontowanej przestrzeni nawiązuje do wydarzeń z przeszłości. Wchodzący od ulicy Bartyckiej widoczna jest ekspozycja historyczna, opowiadającą o odbudowie Warszawy. Pojawiły się tam gabloty, w których wyeksponowano ruiny stolicy, opatrzone tablicami informacyjnymi. Podobny zabieg w mniejszej skali zastosowano wzdłuż odnowionych schodów alei Godziny "W". Do historii nawiązuje też znajdujący się w parku Kopiec Powstania Warszawskiego. Na jego szczycie znalazła się dwupoziomowa platforma widokowa, z odnowionym symbolem Polski Walczącej, zamontowanym na nowym cokole.

Park Akcji "Burza" otwarty po modernizacji. "Jest tu wiele miejsc, które nawiązują do pamiętnych wydarzeń z 1944 roku"
Park Akcji "Burza" otwarty po modernizacji. "Jest tu wiele miejsc, które nawiązują do pamiętnych wydarzeń z 1944 roku"

Na szczyt Kopca prowadzą dwie trasy: schody z miejscami do wypoczynku i podświetlanymi barierkami oraz zbudowane od nowa wąwozy, których ściany są wykonane z gruzobetonu.

W ramach przebudowy na terenie Kopca posadzonych zostało ponad 450 młodych drzew parkowych i około 8,5 tysiąca sadzonek drzew leśnych, a także liczne krzewy i byliny gatunków rodzimych. Zachowano też strefy dzikiej przyrody o ograniczonej dostępności dla człowieka.

Nagrody i wyróżnienia

Park jest laureatem kilku znaczących nagród, w tym Europejskiej Nagrody dla Miejskiej Przestrzeni Publicznej. Uzyskał także Nagrodę Architektoniczną Polityki za rok 2023. Miejsce to zostało też docenione jako najlepsza przestrzeń publiczna w Europie (European Prize for Urban Public Space). Nagrodę przyznaje co roku Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie.

Plac zabaw w parku Ujazdowskim został otwarty
Dzieci kochają ten plac zabaw. Będzie otwarty także zimą
Piotr Bakalarski
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
Targówek
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Park Żerański otwarty. Pół tysiąca drzew, pomosty i wiaty piknikowe
Białołęka

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni

