Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Powsińskiej i Idzikowskiego na Sadybie. Jak donosi nasz czytelnik, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo miejski autobus przegubowy "złamał się" i zablokował jezdnię.
- Zablokowany jest przejazd w kierunku Wilanowa - przekazał czytelnik.
Utworzył się długi korek. Kierowcy muszą zwalniać już na wysokości ulicy Chełmskiej.
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, utrudnienia trwały co najmniej kilkanaście minut. Autobus zjechał w pobliską zatoczkę autobusową. Ulica Powsińska jest już przejezdna.
Autorka/Autor: dg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl