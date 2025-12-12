Autobus utknął, zablokował ruch Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Powsińskiej i Idzikowskiego na Sadybie. Jak donosi nasz czytelnik, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo miejski autobus przegubowy "złamał się" i zablokował jezdnię.

- Zablokowany jest przejazd w kierunku Wilanowa - przekazał czytelnik.

Utworzył się długi korek. Kierowcy muszą zwalniać już na wysokości ulicy Chełmskiej.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, utrudnienia trwały co najmniej kilkanaście minut. Autobus zjechał w pobliską zatoczkę autobusową. Ulica Powsińska jest już przejezdna.

