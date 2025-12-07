"Pod koniec lat 20.poważnie rozważano budowę metra" Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Historia metra w Warszawie sięga jeszcze czasów carskich. Już na początku XX wieku wskazywano, że kolej podziemna w szybko zaludniającym się mieście wkrótce może okazać się niezbędna.

Po odzyskaniu niepodległości próbę budowy sieci metra podjęła administracja prezydenta Zygmunta Słomińskiego. Znaleziono nawet zagraniczne konsorcjum zainteresowane realizacją tej inwestycji.

Następca kojarzonego z endecją Słomińskiego piłsudczyk Stefan Starzyński do osiągnięć poprzednika w tym zakresie podchodził z rezerwą, a wręcz się od nich odcinał. Podjął próbę kreślenia kolejnej koncepcji, ale nie wystarczyło czasu na jej dokończenie.

O przymiarkach do budowy metra przez prezydentów Warszawy w XX-leciu międzywojennym pisze w swojej nowej książce "Metro Stefana Starzyńskiego?" varsavianista Jakub Jastrzębski.

Warszawa w początkach XX wieku była miastem powierzchniowo niewielkim, za to bardzo ludnym, zbliżającym się do miliona mieszkańców. Ta jej kompaktowość wynikała jeszcze z zarządzeń carskich. Władze Imperium Rosyjskiego traktowały stolicę Królestwa Polskiego jak miasto-twierdzę. Zabroniły poszerzać jej granice. Dlatego zabudowa intensyfikowała się na niewielkiej powierzchni. To mnożyło pewne problemy.