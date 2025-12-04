Na tory wyjadą mikołajkowe tramwaje

Jarmark bożonarodzeniowy na placu Defilad Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Tramwaje mikołajkowej linii będą kursowały 6 i 7 grudnia w godzinach 12-19 oraz 26 grudnia, czyli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w godzinach 12-17.

Kursować będą (odjazdy co pół godziny) na trasie: pl. Narutowicza, Filtrowa, Krzywickiego, Nowowiejska, al. Niepodległości, Chałubińskiego, al. Jana Pawła II, al. "Solidarności", Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Środkowa, Wileńska, Czynszowa i powrót: Stalowa, 11 Listopada, Targowa, al. "Solidarności", al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa do pl. Narutowicza.

Zabytkowy tramwaj linii M Źródło: ZTM

Bilety skasują konduktorzy

W zabytkowych wagonach obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. W tramwajach bez kasowników skasują je konduktorzy – członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

"Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczą pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. We wszystkich wagonach znajdują się również kody QR umożliwiające aktywowanie biletu zakupionego przez aplikację mobilną. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra" - przekazał ZTM.

Zabytkowy tramwaj linii M Źródło: UM Warszawy

