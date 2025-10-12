Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"

Korek przy Galerii Młociny (wideo z 15.12.2024 roku) Źródło: Miejski Reporter

Pierwszą informację o wieczornym paraliżu na parkingu Galerii Młociny otrzymaliśmy na Kontakt24. Nasz czytelnik napisał, że samochody czekały na wyjazd przez ponad trzy godziny. "Klienci są uwięzieni od 3 godzin na poziomie parkingu -2. Samochody nie są w stanie wyjechać z powodu korków. Galeria Młociny 'umywa ręce' (...). Kto w takim razie odpowiada za sytuacje kryzysowe i zgodził się na taki wyjazd z tak dużego parkingu" - pytał retorycznie jeden z kierowców.

Redakcja Kontaku24 skontaktowała się w tej sprawie z policją. - Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie od osób przebywających w parkingu podziemnym. Nie doszło tam do żadnego zdarzenia drogowego. Podobna sytuacja zdarza się w tym miejscu co jakiś czas. Jest ona spowodowana dużym obłożeniem parkingu i sekwencją świateł na skrzyżowaniu, przez co samoistnie powstaje zator drogowy - przekazał w sobotę wieczorem podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Złość i wzburzenie klientów, którzy utknęli w korku do wyjazdu z parkingu centrum handlowego wylały się w komentarzach na Facebooku, pod dwoma postami Galerii Młociny z 11 października. Większość z komentujących była bardzo zdenerwowana czasem spędzonym w korku. Zapowiedzieli, że to ich ostatnia wizyta w galerii. "Nigdy więcej tu nie przyjedziemy 2h na poziomie -2 i samochód przejechał 5m. Żart jakiś?! Galeria Młociny wstydźcie się! I wypuście w końcu ludzi z tego smrodu. Tam w ogóle czujki działają? Śmierdzi spalinami, że szyby nie można odsunąć! Żenada!!" - napisała jedna z komentujących. "Co się dzieje z wyjazdem z parkingu??? Od 40 minut stoimy na poziomie -2. Czy ktoś może zrobić z tym porządek? To moja ostatnia wizyta w tej galerii" - stwierdziła inna.

"Co robicie, żeby rozładować korek na parkingu? Stoję do wyjazdu i od godziny ruszyliśmy się może 20 metrów. Macie regulację ruchu na wjeździe? Podniesione szlabany? Zamknęliście wjazd, żeby nie wjeżdżali nowi, skoro nie ma jak wyjechać? Czy tylko przepraszacie i prosicie o wyłączanie silników?" - zapytał inny z komentujących.

"Osoba która wpadła na pomysł i zatwierdziła obecny system parkowania i jego rozwiązania techniczne nigdy więcej nie powinna podejmować takich decyzji. Z poszanowania własnego czasu nie zamierzam już was odwiedzić i szczerze będę odradzać innym" - napisał inny z użytkowników.

Wjazd z Galerii Młociny korkuje się nie pierwszy raz. Kryzysowa sytuacja miała miejsce w grudniu 2024 roku, niedługo przed świętami. Wówczas niektórzy klienci Galerii Młociny czekali na wyjazd z parkingu po 3-4 godziny. A to dlatego, że na amen zakorkowała się biegnąca wzdłuż sklepu ulica Zgrupowania AK "Kampinos" i okolice skrzyżowania z ulicą Książąt Mazowieckich.

Korek przy Galerii Młociny Źródło: Miejski Reporter

Przedstawiciele centrum handlowego oświadczyli wtedy, że problemy wynikały z wprowadzenia nowej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Miejskich, a konkretnie uruchomienia całej sygnalizacji świetlnej. ZDM zwrócił się wówczas do Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym z prośbą o korekty.

Kłopotliwa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Książąt Mazowieckich i Zgrupowania AK "Kampinos" została przeprojektowana i uruchomiona wraz z początkiem lutego 2025 roku. Uzyskała wtedy zatwierdzenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Drogowcy podkreślali, że konieczne było uregulowanie ruchu na tak rozległym i skomplikowanym skrzyżowaniu. Poza jezdniami, chodnikami i drogą rowerową znajduje się tam wjazd do zajezdni tramwajowej i system rozjazdów łączących ją z torowiskiem wzdłuż trasy mostu Północnego.

Jak pokazuje sytuacja z ostatniej soboty, nowa sekwencja świateł nie pomogła, korki na parkingu wciąż są zmorą klientów centrum na Młocinach.