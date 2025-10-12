Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bielany

Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"

Korek przy Galerii Młociny (zdjęcie z 15.12.2024 roku)
Korek przy Galerii Młociny (wideo z 15.12.2024 roku)
Źródło: Miejski Reporter
W sobotę wieczorem klienci nie mogli wyjechać z podziemnego parkingu Galerii Młociny. W korku spędzili nawet trzy godziny. Niektórzy zapowiedzieli, że to ich ostatnia wizyta w tym centrum. To nie pierwsza taka sytuacja, o paraliżu informowaliśmy już w ubiegłym roku.

Pierwszą informację o wieczornym paraliżu na parkingu Galerii Młociny otrzymaliśmy na Kontakt24. Nasz czytelnik napisał, że samochody czekały na wyjazd przez ponad trzy godziny. "Klienci są uwięzieni od 3 godzin na poziomie parkingu -2. Samochody nie są w stanie wyjechać z powodu korków. Galeria Młociny 'umywa ręce' (...). Kto w takim razie odpowiada za sytuacje kryzysowe i zgodził się na taki wyjazd z tak dużego parkingu" - pytał retorycznie jeden z kierowców.

Redakcja Kontaku24 skontaktowała się w tej sprawie z policją. - Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie od osób przebywających w parkingu podziemnym. Nie doszło tam do żadnego zdarzenia drogowego. Podobna sytuacja zdarza się w tym miejscu co jakiś czas. Jest ona spowodowana dużym obłożeniem parkingu i sekwencją świateł na skrzyżowaniu, przez co samoistnie powstaje zator drogowy - przekazał w sobotę wieczorem podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

W komentarzach kipi

Złość i wzburzenie klientów, którzy utknęli w korku do wyjazdu z parkingu centrum handlowego wylały się w komentarzach na Facebooku, pod dwoma postami Galerii Młociny z 11 października. Większość z komentujących była bardzo zdenerwowana czasem spędzonym w korku. Zapowiedzieli, że to ich ostatnia wizyta w galerii. "Nigdy więcej tu nie przyjedziemy 2h na poziomie -2 i samochód przejechał 5m. Żart jakiś?! Galeria Młociny wstydźcie się! I wypuście w końcu ludzi z tego smrodu. Tam w ogóle czujki działają? Śmierdzi spalinami, że szyby nie można odsunąć! Żenada!!" - napisała jedna z komentujących. "Co się dzieje z wyjazdem z parkingu??? Od 40 minut stoimy na poziomie -2. Czy ktoś może zrobić z tym porządek? To moja ostatnia wizyta w tej galerii" - stwierdziła inna.

"Co robicie, żeby rozładować korek na parkingu? Stoję do wyjazdu i od godziny ruszyliśmy się może 20 metrów. Macie regulację ruchu na wjeździe? Podniesione szlabany? Zamknęliście wjazd, żeby nie wjeżdżali nowi, skoro nie ma jak wyjechać? Czy tylko przepraszacie i prosicie o wyłączanie silników?" - zapytał inny z komentujących.

"Osoba która wpadła na pomysł i zatwierdziła obecny system parkowania i jego rozwiązania techniczne nigdy więcej nie powinna podejmować takich decyzji. Z poszanowania własnego czasu nie zamierzam już was odwiedzić i szczerze będę odradzać innym" - napisał inny z użytkowników.

Garaż korkuje się od miesięcy

Wjazd z Galerii Młociny korkuje się nie pierwszy raz. Kryzysowa sytuacja miała miejsce w grudniu 2024 roku, niedługo przed świętami. Wówczas niektórzy klienci Galerii Młociny czekali na wyjazd z parkingu po 3-4 godziny. A to dlatego, że na amen zakorkowała się biegnąca wzdłuż sklepu ulica Zgrupowania AK "Kampinos" i okolice skrzyżowania z ulicą Książąt Mazowieckich.

Korek przy Galerii Młociny
Korek przy Galerii Młociny
Korek przy Galerii Młociny
Źródło: Miejski Reporter
Korek przy Galerii Młociny
Korek przy Galerii Młociny
Źródło: Miejski Reporter
Korek przy Galerii Młociny
Korek przy Galerii Młociny
Źródło: Miejski Reporter

Przedstawiciele centrum handlowego oświadczyli wtedy, że problemy wynikały z wprowadzenia nowej organizacji ruchu przez Zarząd Dróg Miejskich, a konkretnie uruchomienia całej sygnalizacji świetlnej. ZDM zwrócił się wówczas do Biura Zarzadzania Ruchem Drogowym z prośbą o korekty.

Paraliż na parkingu galerii handlowej. Drogowcy zapowiadają korektę świateł
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Paraliż na parkingu galerii handlowej. Drogowcy zapowiadają korektę świateł

Kłopotliwa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Książąt Mazowieckich i Zgrupowania AK "Kampinos" została przeprojektowana i uruchomiona wraz z początkiem lutego 2025 roku. Uzyskała wtedy zatwierdzenie Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Drogowcy podkreślali, że konieczne było uregulowanie ruchu na tak rozległym i skomplikowanym skrzyżowaniu. Poza jezdniami, chodnikami i drogą rowerową znajduje się tam wjazd do zajezdni tramwajowej i system rozjazdów łączących ją z torowiskiem wzdłuż trasy mostu Północnego.

Jak pokazuje sytuacja z ostatniej soboty, nowa sekwencja świateł nie pomogła, korki na parkingu wciąż są zmorą klientów centrum na Młocinach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przed świętami ta sygnalizacja sparaliżowała ruch. Znów ją włączą

Przed świętami ta sygnalizacja sparaliżowała ruch. Znów ją włączą

Sygnalizacja koszmar działa, nie paraliżuje okolicy. Sukces?

Sygnalizacja koszmar działa, nie paraliżuje okolicy. Sukces?

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miejski Reporter

Udostępnij:
TAGI:
zakupyUtrudnienia w ruchusamochódparking
Czytaj także:
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
Okolice
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
Manifestacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości na Placu Zamkowym w Warszawie
Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
41. Warszawski Festiwal Filmowy
Światowe emocje i polskie akcenty. Wystartował 41. Warszawski Festiwal Filmowy
Wypadek w miejscowości Wola Łącka
Dwa samochody rozbite. Pięć osób w szpitalu, w tym dziecko
Okolice
Nowy pomysł na kamienice przy Nowym Świecie 58
Kiedyś był luksusowy hotel ze słynnym dansigiem. Nowy pomysł na kamienicę
Piotr Bakalarski
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
Okolice
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
Komunikacja
Tramwaj z muzyką Chopina
"Trzęsie i warunki są trochę spartańskie, ale to jest naprawdę fantastyczne"
Do warszawskiego zoo przyjechała nowa mieszkanka – samica lamparta amurskiego
Zoo ma nową mieszkankę. "Najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek ssaków drapieżnych"
Praga Północ
Konkurs Chopinowski, przesłuchania
W muzeum, przed pałacem, w barze. Tu też posłuchasz Chopina
w Warszawie zgromadzenia i przemarsze (zdjęcie ilustracyjne)
Weekend z manifestacjami i utrudnieniami
Collegium Humanum
Są wyniki sekcji zwłok prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
Okolice
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
Okolice
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Adam Kałduński
Kolejny Polak w Konkursie Chopinowskim. "Pasja zrodziła się we mnie sama"
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją
Okolice
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Okolice
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
Okolice
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Okolice
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego
Okolice
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki