Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzili kontrole trzeźwości na ulicy Maczka w Warszawie. Zatrzymali do kontroli m.in. kierującego pojazdem marki Toyota.

"Gdy podeszli do samochodu, od razu wyczuli od kierowcy silną woń alkoholu. Badanie trzeźwości wykazało, że 45-letni mężczyzna miał prawie trzy promile w organizmie" - opisuje podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa V. "W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że kierowcę obowiązują dwa dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden został wydany w 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, a drugi w 2024 roku przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy" - dodaje.

Zarzuty i areszt

45-latek usłyszał zarzuty. Na wniosek prokuratora rejonowego, sąd zastosował wobec kierowcy areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

