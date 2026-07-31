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Białołęka

Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać". Kierowca zatrzymany

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Sprzeczka i atak nożem
Do zdarzenia doszło na drodze z Zegrza do Legionowa (Mazowieckie)
Źródło wideo: Kontakt24 / Internauta
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
W okolicy Legionowa kierowca auta osobowego został zraniony nożem przez kierującego samochodem dostawczym. Agresor uciekał bocznymi ulicami. Został zatrzymany przez policję na stacji paliw na warszawskiej Białołęce. Pierwszą informację o zdarzeniu oraz nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do Kontaktu24 zgłosił się świadek kłótni kierowców, w czasie której jeden z uczestników zranił drugiego nożem. Do zdarzenia doszło w piątek między miejscowościami Zegrze i Legionowo pod Warszawą. 

Świadek: złapał za koszulkę, wyjął nóż i zaczął dźgać

Według rozmówcy Kontaktu24, do konfliktu musiało dojść wcześniej, on widział jego późniejszą fazę, tę najbardziej dramatyczną.

- Z Audi wysiadł około 50-letni mężczyzna, który podszedł do okna drugiego auta po stronie kierowcy. W pewnej chwili około 30-letni kierowca samochodu dostawczego złapał mężczyznę za koszulkę i zaczął wciągać go przez okno do środka pojazdu. Później wyjął nóż i zaczął dźgać - opisał świadek. I przesłał nagranie, na którym poszkodowany z krwawiącą ręką nagrywa odjeżdżające auto dostawcze.

Nasz czytelnik zapewnił, że powiadomił policję. - Poproszono mnie, abym w miarę możliwości pojechał za sprawcą. Zresztą poszkodowany także owinął sobie ranę koszulką, którą z siebie zdjął i pojechał za nami - zrelacjonował informator Kontaktu24. Jak dodał, agresor poruszał się bocznymi ulicami przez Nieporęt, aż dotarł do stacji benzynowej na warszawskiej Białołęce. - Tam zajechałem mu drogę z jednej strony, radiowóz z drugiej. Doszło do zatrzymania kierowcy - podsumował.

Policja: kierowca został zatrzymany na stacji

O sprawę zapytaliśmy policję. Zatrzymanie mężczyzny na stacji paliw potwierdziła nam rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. - Potwierdzam, że doszło do zatrzymania kierowcy. Załoga policji, która go zatrzymała jest obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Tam ten mężczyzna będzie osadzony i będą prowadzone z nim dalsze czynności - powiedziała nadkom. Paulina Onyszko.

Na razie policja nie informuje o przebiegu zdarzenia. Według naszego czytelnika, poszkodowany trafił do szpitala na zszycie rany.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt24
Autorka/Autor: est/ag
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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