Park Żerański o powierzchni 13 hektarów położony jest na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, wzdłuż ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej. Wcześniej pełnił funkcję poprzemysłową i był zdegradowany, teraz został przekształcony w teren rekreacyjny i wypoczynkowy. Jak pisaliśmy, miejsce zostało udostępnione mieszkańcom na początku października i od razu przyciągnęło tłumy spacerowiczów, szukających kontaktu z naturą.
Darmowe warsztaty, rejsy, spływy kajakowe i pokazy sportowe
Jednak dopiero w najbliższy weekend miasto planuje oficjalne otwarcie przestrzeni, z tej okazji odbędzie się Jesienny Piknik.
- Park Żerański to jeden z tych projektów, które pokazują, jak można łączyć przyrodę, wodę i historię miasta w nowoczesnej przestrzeni publicznej. To miejsce z ogromnym potencjałem. Nie tylko rekreacyjnym, ale też społecznym i edukacyjnym. Jesienny Piknik to świetna okazja, aby wspólnie zacząć odkrywać tę część Warszawy i sprawdzić, jak bardzo potrafi nas jeszcze zaskoczyć – zarówno swoją unikalną atmosferą, jak i ludźmi, którzy ją tworzą – mówi Magdalena Mochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy, cytowana w komunikacie ratusza.
Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły wyjaśnia, że dzięki piknikowi mieszkańcy będą mogli zapoznać się z potencjałem nowego parku jako miejsca integracji sąsiedzkiej, aktywności fizycznej i edukacji przyrodniczej.
Wydarzenie, które zaplanowano na sobotę, rozpocznie się wczesnym popołudniem i potrwa do wieczora. "Program został rozplanowany tak, aby umożliwić uczestnikom poznanie różnych części parku oraz skorzystanie z przygotowanych atrakcji" – wskazuje Piotrowski.
W programie wydarzenia przewidziano m.in.:
- spływ kajakowo-SUPowy z Portu Czerniakowskiego do Parku Żerańskiego (z przeprawą przez Śluzę Żerań),
- rejsy widokowe po porcie i kanałach – motorówkami, kajakami i żaglówkami,
- możliwość skorzystania z kajaków w porcie,
- grę terenową z nagrodami,
- warsztaty wioślarskie, kajakowe, żeglarskie i SUP,
- pokaz sportów wodnych: smocze łodzie, kajakarstwo, wioślarstwo, narciarstwo wodne i żeglarstwo.
Zostanie również zorganizowana strefa warsztatowa z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z zajęć ruchowych, warsztatów rękodzieła z materiałów z recyklingu, wspólnego rysowania oraz animacji tanecznych i sportowych. Teren będzie można zwiedzić z projektantami parku – przedstawicielami pracowni TopoScape i Archigrest.
Dodatkowe wydarzenia obejmują także występ plenerowy Teatru Makata z wielkoformatową scenografią, wieczorne ogniska i plenerowe saunowanie oraz spacery edukacyjne poświęcone historii parku i Portu Żerańskiego.
Ratusz informuje, że w niedzielę w planach jest także spacer historyczny, podczas którego uczestnicy poznają historię Kanału Żerańskiego, przemysłową tożsamość tych terenów oraz sportowe tradycje Białołęki. Finałem spaceru będzie rejs tradycyjną łodzią wiślaną.
Alejki spacerowe, pomosty i wiaty piknikowe
Park Żerański oprócz swojej dotychczasowej funkcji przyrodniczej stał się miejscem rekreacji i sportu. Teren został wzbogacony o nowe nasadzenia, zachowano natomiast naturalne rumowiska w północnej części, które tworzą ostoję przyrody i stanowią schronienie dla drobnych zwierząt, w tym płazów i małych ssaków.
Poza nowymi, różnorodnymi terenami zieleni, będzie można skorzystać również z pomostów, ścieżek rowerowych i wiat piknikowych. Ważnym elementem nowego zieleńca jest bulwar nad kanałem.
W parku wykorzystane zostały znajdujące się na miejscu techniczne elementy zagospodarowania terenu, np. polery (słupy cumownicze) i remontowane pomosty przeładunkowe.
Najmłodszych z pewnością ucieszy park linowy i plac zabaw. Nie zabraknie miejsc wypoczynku – zamontowanych zostanie ponad 100 ławek i siedzisk.
W przyszłym roku planowane jest otwarcie pawilonu z funkcją gastronomiczną i ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego.
Autorka/Autor: ag/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa