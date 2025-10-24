Logo TVN Warszawa
Białołęka

Darmowe atrakcje w nowym parku. To wyjątkowe miejsce

Otwarcie Parku Żerańskiego
Park Żerański
Źródło: ZZW / Facebook
Rejsy, warsztaty, animacje, pokazy sportowe i spacery historyczne – to tylko niektóre z zaplanowanych na ten weekend wydarzeń w nowej przestrzeni nad Wisłą - Parku Żerańskim. W nadchodzącą sobotę odbędzie się oficjalne otwarcie połączone z piknikiem. 

Park Żerański o powierzchni 13 hektarów położony jest na zachodnim brzegu Kanału Żerańskiego, wzdłuż ul. Modlińskiej i ul. Płochocińskiej. Wcześniej pełnił funkcję poprzemysłową i był zdegradowany, teraz został przekształcony w teren rekreacyjny i wypoczynkowy. Jak pisaliśmy, miejsce zostało udostępnione mieszkańcom na początku października i od razu przyciągnęło tłumy spacerowiczów, szukających kontaktu z naturą.

Otwarcie Parku Żerańskiego
Otwarcie Parku Żerańskiego
Źródło: UM Warszawa

Darmowe warsztaty, rejsy, spływy kajakowe i pokazy sportowe

Jednak dopiero w najbliższy weekend miasto planuje oficjalne otwarcie przestrzeni, z tej okazji odbędzie się Jesienny Piknik.

- Park Żerański to jeden z tych projektów, które pokazują, jak można łączyć przyrodę, wodę i historię miasta w nowoczesnej przestrzeni publicznej. To miejsce z ogromnym potencjałem. Nie tylko rekreacyjnym, ale też społecznym i edukacyjnym. Jesienny Piknik to świetna okazja, aby wspólnie zacząć odkrywać tę część Warszawy i sprawdzić, jak bardzo potrafi nas jeszcze zaskoczyć – zarówno swoją unikalną atmosferą, jak i ludźmi, którzy ją tworzą – mówi Magdalena Mochowska, dyrektorka koordynatorka ds. Zielonej Warszawy, cytowana w komunikacie ratusza.

Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły wyjaśnia, że dzięki piknikowi mieszkańcy będą mogli zapoznać się z potencjałem nowego parku jako miejsca integracji sąsiedzkiej, aktywności fizycznej i edukacji przyrodniczej.

Wydarzenie, które zaplanowano na sobotę, rozpocznie się wczesnym popołudniem i potrwa do wieczora. "Program został rozplanowany tak, aby umożliwić uczestnikom poznanie różnych części parku oraz skorzystanie z przygotowanych atrakcji" – wskazuje Piotrowski.

Domki fińskie wracają na Pole Mokotowskie
Mokotów

W programie wydarzenia przewidziano m.in.:

  • spływ kajakowo-SUPowy z Portu Czerniakowskiego do Parku Żerańskiego (z przeprawą przez Śluzę Żerań),
  • rejsy widokowe po porcie i kanałach – motorówkami, kajakami i żaglówkami,
  • możliwość skorzystania z kajaków w porcie,
  • grę terenową z nagrodami,
  • warsztaty wioślarskie, kajakowe, żeglarskie i SUP,
  • pokaz sportów wodnych: smocze łodzie, kajakarstwo, wioślarstwo, narciarstwo wodne i żeglarstwo.

Zostanie również zorganizowana strefa warsztatowa z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. z zajęć ruchowych, warsztatów rękodzieła z materiałów z recyklingu, wspólnego rysowania oraz animacji tanecznych i sportowych. Teren będzie można zwiedzić z projektantami parku – przedstawicielami pracowni TopoScape i Archigrest.

Dodatkowe wydarzenia obejmują także występ plenerowy Teatru Makata z wielkoformatową scenografią, wieczorne ogniska i plenerowe saunowanie oraz spacery edukacyjne poświęcone historii parku i Portu Żerańskiego.

Ratusz informuje, że w niedzielę w planach jest także spacer historyczny, podczas którego uczestnicy poznają historię Kanału Żerańskiego, przemysłową tożsamość tych terenów oraz sportowe tradycje Białołęki. Finałem spaceru będzie rejs tradycyjną łodzią wiślaną.

Otwarcie Parku Żerańskiego
Otwarcie Parku Żerańskiego
Źródło: UM Warszawa

Alejki spacerowe, pomosty i wiaty piknikowe

Park Żerański oprócz swojej dotychczasowej funkcji przyrodniczej stał się miejscem rekreacji i sportu. Teren został wzbogacony o nowe nasadzenia, zachowano natomiast naturalne rumowiska w północnej części, które tworzą ostoję przyrody i stanowią schronienie dla drobnych zwierząt, w tym płazów i małych ssaków.

Poza nowymi, różnorodnymi terenami zieleni, będzie można skorzystać również z pomostów, ścieżek rowerowych i wiat piknikowych. Ważnym elementem nowego zieleńca jest bulwar nad kanałem.

W parku wykorzystane zostały znajdujące się na miejscu techniczne elementy zagospodarowania terenu, np. polery (słupy cumownicze) i remontowane pomosty przeładunkowe.

Najmłodszych z pewnością ucieszy park linowy i plac zabaw. Nie zabraknie miejsc wypoczynku – zamontowanych zostanie ponad 100 ławek i siedzisk.

W przyszłym roku planowane jest otwarcie pawilonu z funkcją gastronomiczną i ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, a także wodnego placu zabaw dla dzieci w ramach budżetu obywatelskiego.

Piotr Bakalarski
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz

Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz

Ursynów

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

