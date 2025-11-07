Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie

Światła nad Ząbkami Źródło: Kontakt24/ Zbigniew

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nietypowe zjawisko świetlne było widoczne między innymi nad warszawską Białołęką, ale także w podwarszawskich Ząbkach czy okolicach Zielonki. Zdjęcia i nagrania nazwanych przez czytelników "świetlnych kul" otrzymaliśmy na Kontakt24.

Kule nad warszawską Białołęką Źródło: Kontakt24/ Filip

Zapytaliśmy o szczegóły w Komendzie Stołecznej Policji, ale jak usłyszeliśmy w czwartek wieczorem, nie było żadnych zgłoszeń i interwencji w tej sprawie. Podobną informację przekazał urząd na Białołęce. - Do Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz do delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa nie wpłynęły żadne zgłoszenia - poinformowała w piątek Katarzyna Wiejowska, rzeczniczka dzielnicy.

Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11 Źródło: Kamil/Kontakt24

Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11 Źródło: Kamil/Kontakt24

To tylko badania

Zaniepokojeni mieszkańcy zaczęli spekulować w mediach społecznościowych, że może chodzić o drony, ćwiczenia wojskowe, UFO, Starlinki lub meteor. Podobne punkty świetlne można było zauważyć w ostatnich dniach na terenie województwa świętokrzyskiego, czy na Śląsku. Podejrzenie padło na wojskowe flary. Rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w rozmowie z tvn24.pl, przekazał jednak, że wojsko nie prowadziło tam ćwiczeń z użyciem takich flar. W Warszawie i okolicach było jednak inaczej. Flary są wykorzystywane w ostatnich dniach przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce pod Warszawą na miejscowym poligonie. Tak było i w czwartek.

- Trwały u nas badania na poligonie, więc flary mogły być tego dnia widoczne na niebie do około godziny 17 - potwierdził nam w piątek po południu kierownik sekcji poligonowej Mieczysław Netter. Szczegółów dotyczących badań zdradzić nie mógł ze względów bezpieczeństwa.

To nie pierwszy raz, kiedy mieszkańców Warszawy i okolic zaniepokoiły świetlne zjawiska na niebie. We wrześniu nad kilkoma dzielnicami można było zauważyć snopy światła. Ekspert do spraw zanieczyszczenia światłem uspokaja, że tak nie wyglądają drony, a już na pewno nie świecą. Tajemnicze punkty okazały się wówczas oświetleniem dużej imprezy, która odbywała się w Warszawie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD