Bemowo

Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo

Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Tak ma wyglądać lodowisko na Bemowie
Źródło: UD Bemowo
Obok starej hali sportowej przy Obrońców Tobruku zostanie wybudowana nowa, która pomieści pełnowymiarowe lodowisko do hokeja i jazdy figurowej, a także skatepark. Inwestycja otrzymała właśnie finansowe wparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma być gotowa w 2027 roku.

Miłośnicy łyżwiarstwa i hokeja w Warszawie nie mają lekko. Całoroczny zadaszony obiekt jest tylko jeden - Centralny Ośrodek Sportu Torwar przy Łazienkowskiej. Obłożenie jest ogromne, grupy trenują tam nawet o północy.

W przyszłym roku przybędzie drugie lodowisko z pełnowymiarową taflą 60 na 30 metrów. Zostanie wybudowane przy ulicy Obrońców Tobruku na Bemowie, tuż obok starej hali sportowej, znanej głównie z występów koszykarskiej Legii. Nawiasem: sekcja hokejowa Wojskowych w przyszłym roku będzie obchodzić stulecie.

Osiem milionów z ministerstwa sportu

W piątek minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki symbolicznie przekazał osiem milionów złotych na budowę obiektu. - Jestem dumny z tego, że od dwóch lat realizujemy program budowy lodowisk, dzięki czemu w całym kraju za kwotę ponad 211 milionów złotych zostaną zrealizowane 94 tego typu inwestycje. Ta będzie jedną z piękniejszych i bardziej funkcjonalnych - zachwalał koncepcję minister Rutnicki.

Miasto szacuje, że inwestycja zamknie się w kwocie 20 milionów złotych. Ale dokładna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę.

- Skończyły się właśnie Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo, myślę, że większość z nas oglądała finał hokeja Stany Zjednoczone - Kanada. Genialne widowisko, które nabrało szczególnego znaczenia politycznego. Jako kibic hokeja bardzo się cieszę, że hokej będzie się rozwijał również w Warszawie - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Koncepcja lodowiska i wrotkowiska
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Źródło: UD Bemowo
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Źródło: UD Bemowo
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Źródło: UD Bemowo
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Źródło: UD Bemowo

Długi budynek z pionowymi podziałami

Koncepcję architektoniczną opracowała warszawska pracownia A8 Architektura. Budynek powstanie na części działki, która dziś jest parkingiem, wzdłuż ulicy Osmańczyka. - Między budynkami stworzy się taki dziedziniec, pasaż, nieduży, bo wykorzystujemy maksymalnie dostępną przestrzeń - wyjaśnił nam autor koncepcji Piotr Lewandowski. - Budynek będzie dość długi. Zaprojektowaliśmy prostą elewację, którą wyróżniają pionowe podziały. Powstały, żeby trochę go "skrócić", osłaniać przed słońcem i spowalniać prędkość wiatru, ponieważ przez bliskość lotniska i trasy szybkiego ruchu jest tu dość wietrznie. Nowocześnie, ładnie, ale bez złotych klamek, skupiamy się na funkcji - opowiadał architekt.

Obiekt będzie miał dwa skrzydła: w jednym znajdzie się lodowisko, w drugim przewidziano skatepark/wrotkowisko. Obie części zostaną spięte wielofunkcyjnym hallem z kawiarnią, przebieralnią, recepcją. Przewidziano tam także przestrzenie z myślą o siłowni, szatniach czy sali rozgrzewkowej dla łyżwiarzy i hokeistów.

Zaskakiwać może brak parkingu podziemnego. Kto bywa na spotkaniach koszykarskiej Legii, ten wie, jakim wyzwaniem jest znalezienie miejsca parkingowego w przed meczem. - Nie ma parkingu podziemnego, ale jest rezerwa pod taki parking w przyszłości. W tej chwili nie będzie realizowany, gdyż wpłynęłoby to dramatycznie na koszty - tłumaczył Lewandowski.

Budowa ma zakończyć się w 2027 roku, co wydaje się terminem bardzo ambitnym. Jak dowiedzieliśmy się w urzędzie dzielnicy, w piątek zostaną otwarte oferty na projekt budowlany, który powstał na bazie koncepcji biura A8 Architekci. - Do końca roku chcemy uzyskać pozwolenie na budowę, a na przełomie tego i następnego roku ogłosić przetarg budowlany - poinformował Maciej Kmita, rzecznik urzędu dzielnicy Bemowo.

Czy będą pieniądze na stadion Skry?

Redakcja tvnwarszawa.pl zapytała, czy stolica ma szansę na rządowe dofinansowanie modernizacji zrujnowanego stadionu lekkoatletycznego Skry, skoro dla miasta taka inwestycja jest nie do udźwignięcia. Jakub Rutnicki odpowiedział, że obecnie "na biurku" jest wniosek o pieniądze na halę koszykarsko-siatkarską na Skrze. Przypomniał także, że ministerstwo wyłożyło 72 miliony na tor łyżwiarski na Stegnach. - Jesteśmy otwarci, jeśli będą kolejne inwestycje - odparł.

A Rafał Trzaskowski dodał, że w tej kwestii dużo zależy od planów organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich. Wiele wyjaśni się w czerwcu, kiedy ma być gotowa strategia przygotowań. - Jeśli to stanie się to projektem rządowym, będziemy mówili o zupełnie innych budżetach. Mam nadzieję, że wtedy łatwiej będzie nam odpowiedzieć z całym rządem na pytanie, jak te inwestycje mają wyglądać - podsumował.

Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja

Krok bliżej do budowy toru dla łyżwiarzy i lodowisk do hokeja

Mokotów
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu

Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu

Ochota

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UD Bemowo

Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
