Pogoda na jutro - wtorek, 19.05. Nocą zrobi się mgliście

W nocy mogą pojawić się mgły
Pogoda na noc
Pogoda na jutro. Noc przyniesie lokalnie niewielkie opady deszczu oraz mgły. Wtorek 19.05 zapowiada się z pochmurną, a miejscami burzową aurą.

Nocą czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Lokalnie na północy, w centrum i na południowym wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. W drugiej części nocy na zachodzie oraz w rejonie Warmii i Mazur pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni Celsjusza na zachodzie do 7-9 st. C na pozostałym obszarze kraju. Nadciągnie słaby, zachodni i północno-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 19.05

Wtorek przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W rejonie północno-wschodniej Polski oraz na Dolnym Śląsku pojawi się ryzyko burzy z intensywnymi opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 14-16 st. C na Pomorzu, przez 18-20 st. C w centrum i na wschodzie, do 21 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zachodni wiatr.

Warunki biometeo we wtorek

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność powietrza wyniesie około 50 procent. Większa, bo w granicach 60-70 procent czeka nas na wschodzie. Odczujemy komfort termiczny w całym kraju. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym wschodzie. W pozostałych regionach aura będzie miała obojętny wpływ na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie i brak opadów. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek zachmurzenie w Warszawie będzie duże z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 18-19 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 7-8 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dojdzie do 15-16 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W Poznaniu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7-8 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem dużym z rozpogodzeniami. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna dojdzie do 19-20 st. C. Nadciągnie słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę bez opadów. Nad ranem pojawią się silne zamglenia, a lokalnie - mgły. Temperatura minimalna wyniesie 3-5 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 20-21 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 989 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek zapowiada się w Krakowie z zachmurzeniem dużym z rozpogodzeniami i bez opadów. Temperatura maksymalna dojdzie do 18-19 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

