Polska Pożar pod Warszawą. Zdjęcia lotnicze pokazują skalę żywiołu Krzysztof Posytek |

Pożar lasu pod Warszawą Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TVN24

W czwartek pod Warszawą, w powiecie wołomińskim, wybuchł pożar lasu, który rozprzestrzenił się także na teren powiatu mińskiego. W piątek rano strażacy prowadzili działania na obszarze przekraczającym 300 ha, przy czym ogień objął około 100 ha lasu. Ogień zagraża zabudowaniom, ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców. W akcji gaśniczej pomagają żołnierze.

Pożar pod Warszawą. Zdjęcia lotnicze

To, jak duży obszar jest trawiony przez ogień, najlepiej widać na zdjęciach lotniczych. Wykonał je znajdujący się na miejscu dziennikarz TVN24 Artur Molęda. Widać na nich ogromną chmurę dymu unoszącą się nad lasem.

Duży pożar lasu pod Warszawą

Prognozy pogody nie są optymistyczne. Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w piątek, mimo większego zachmurzenia, pod Warszawą nie powinno padać. Co gorsza, w ciągu dnia rozwinie się silniejszy północno-zachodni wiatr o średniej prędkości 20-25 kilometrów na godzinę. Jego porywy sięgną 40-60 kilometrów na godzinę. Wiatr będzie zwiększać ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.