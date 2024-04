Od początku tego roku na Pomorzu odnotowano więcej zachorowań na krztusiec niż w całym ubiegłym roku. Nie brakuje ciężkich przypadków. Do jednego z gdańskich szpitali przywieziono dziecko, które było reanimowane. Lekarze apelują o szczepienie się przeciwko krztuścowi.

Reporter TVN24 Adam Krajewski informuje, że w całym ubiegłym roku, na Pomorzu na krztusiec zachorowały 62 osoby. Od początku tego roku, do 15 kwietnia jest to już 68. Osiem osób w styczniu, 12 w lutym, 15 w marcu i 33 do połowy kwietnia.

Wzrost liczby zachorowań jest widoczny nie tylko na Pomorzu, ale w całym kraju, między innymi w Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. - Co jakiś czas po prostu ta choroba daje o sobie znać w ten sposób, że jest zwiększona liczba przypadków - informuje Wiesława Kostuj z sanepidu w Poznaniu. - To straszna choroba, na którą można umrzeć - mówi profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Mamy ogromne niedodiagnozowanie. Te liczby, które my widzimy w statystykach, to i tak jest może kilka procent zachorowań. Na pewno jest ich więcej - tłumaczy dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Nie brakuje ciężkich przypadków. Do jednego z gdańskich szpitali przywieziono chore na krztusiec dziecko, które było reanimowane.

Szczepienie to podstawa

Najlepszym sposobem na uniknięcie zakażenia jest szczepienie. Dla dzieci przyjęcie pięciu dawek jest obowiązkowe. Dorośli powinni przyjmować dawkę przypominającą co dziesięć lat. W ten sposób możemy zadbać o najmłodszych. - Bardzo mało pacjentów dorosłych szczepi się przeciwko krztuścowi - przyznaje dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas. - Mamy w ciąży powinny się szczepić przeciwko krztuścowi, tak żeby przekazać przeciwciała swoim świeżo narodzonym dzieciom.

Mimo że szczepionka na krztusiec jest na liście szczepień obowiązkowych, to co raz więcej rodziców odmawia podania jej swoim dzieciom.

Krztusiec - zakażenie i objawy

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną dróg oddechowych. Do zakażenia krztuścem dochodzi drogą kropelkową, podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną. Najbardziej narażone na zachorowanie są niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym. Zachorować mogą też dorosłe osoby, które nie otrzymały pełnej dawki szczepionki przeciwko krztuścowi.

Objawami krztuśca są między innymi katar, stan podgorączkowy, wymioty, krótkie okresy bezdechu u niemowląt czy kaszel. - Ludzie się duszą, odkrztuszają wydzieliny, pieją, bo to jest kaszel przy zamkniętej głośni, z trudnością nabrania powietrza, co z kolei powoduje bardzo wiele powikłań - mówi profesor Leszek Szenborn. Do nich zaliczają się złamania żeber, zapalenia płuc, omdlenia, krwawienia ze spojówek, z nosa i uszu, a nawet zgon.

