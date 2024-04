Ciało ukryte w garażu pod warstwą betonu

Pod podłogą i warstwą betonu w garażu policjanci znaleźli zabetonowane zwłoki. Zarzut zabójstwa 26-latka usłyszały cztery osoby. Jedna przyznała się do winy, dwie umniejszają swoją rolę.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 kwietnia w powiecie wejherowskim podczas spotkania przy alkoholu. - Doszło do sprzeczki. W jej trakcie pokrzywdzony był kopany i bity pięściami po całym ciele. Zmarł. Ciało sprawcy przewieźli do Płaczewa i ukryli w wykopanym w garażu dole, zalanym następnie betonem - podała prok. Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.