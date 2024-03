Przewód sądowy w sprawie, którą od początku opisujemy na tvn24.pl został zamknięty w środę przed Sądem Rejonowym w Gdyni. 24-letniego Kacpra B. oskarżono o znęcanie się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem i nieudzielenie mu pomocy. Mężczyzna odpowiadał też za posiadanie pornografii dziecięcej i pirackiej kopii programu. Jego była partnerka 39-letnia Danuta W.-S. odpowiada za to, że dopuszczała do znęcania się nad kotem przez mężczyznę. Prokurator Iwona Boboli-Korhonen wniosła o uznanie winy obojga oskarżonych; wobec Kacpra B. – o łączną karę 2,5 roku więzienia, 10-letni zakaz posiadania zwierząt i nawiązkę na ośrodek dla zwierząt. Wobec jego byłej partnerki oskarżycielka publiczna wniosła o 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, zakaz posiadania zwierząt na trzy lata oraz nawiązkę finansową.

"Jemu to sprawiało przyjemność"

Pełnomocniczka oskarżycieli posiłkowych Fundacji "Międzynarodowy ruch na rzecz zwierząt Viva!" Katarzyna Topczewska podczas mowy końcowej stwierdziła, że nie ma wątpliwości co do winy oskarżonego, bo do niej się przyznał. - Sam chciał pochwalić się swoimi sadystycznymi zapędami. Sam nagrał film. Chwalił się w internecie – mówiła oskarżycielka posiłkowa.

Mecenas Topczewska podkreślała, że opisy tego, co robił oskarżony osobie o zupełnie przeciętnej wrażliwości nie mieszczą się w głowie, że zdrowy człowiek może robić coś takiego. - Mało tego, Kacper B. jest osobą o wysokiej inteligencji. To, co robił oskarżony, było świadome. Jemu to sprawiało przyjemność. O tym, że ma sadystyczne skłonności świadczą filmy – mówiła oskarżycielka posiłkowa i wniosła o 5 lat pozbawienia wolności wobec Kacpra B. i o 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Dla jego b. partnerki wniosła o rok pozbawienia wolności i o zakaz posiadania zwierząt na 5 lat. Mecenas Topczewska podkreślała, że Kacper B. jest osobą bardzo zdemoralizowaną, czerpie przyjemność z zadawania bólu i lekceważył sąd, a tym samym zasługuje na surową karę.