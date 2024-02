Michał zaginął po dyskotece. Bawił się z tajemniczą "młodą, ładną blondynką". Szukają jej

czytaj dalej

Koniec z dyskryminacją w Polsce - mówią rządzący i zapowiadają walkę z mową nienawiści dotyczącą orientacji seksualnej. Z przedstawicielami środowiska LGBTQ+ spotkał się minister sprawiedliwości Adam Bodnar i przeprosił za to, przez co przechodzili w ciągu 8 lat rządów PiS. - To są symboliczne, bardzo ważne słowa dla tych, którzy byli obiektem pogardy, nagonki i hejtu - powiedział wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek. Jak trudne to doświadczenia? Materiał magazynu "Polska i Świat".